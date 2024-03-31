Сады, фермы, фотостудии, зоомагазины: какой бизнес открывают ветераны на Львовщине

Украинская армия - это срез нашего общества. В ВСУ служат предприниматели, мечтатели и инноваторы, люди, влюбленные в свое хобби. Пребывание в зоне боевых действий, как ничто другое, учит ценить свою единственную жизнь и проживать ее так, как подсказывает сердце. Поэтому многие мужчины и женщины после возвращения с фронта решают начать свое дело.

А кому-то преданность делу помогает пережить отсутствие родных рядом. ZAXID.NET сделал подборку бизнесов ветеранов и членов семьи военных во Львове и области, чтобы мы могли поддержать своих. Этот перечень не претендует на полноту, ведь не все военные позиционируют свое дело как ветеранское. Поэтому его можно дополнять в комментариях.

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Как город и область поддерживают бизнес военных

На Львовщине действуют городские, областные и государственные программы по поддержке ветеранского бизнеса. Они предлагают не только деньги, но и обучение, консультации и возможное дальнейшее сопровождение. Подаваться на ваучерные и грантовые программы могут участники боевых действий и их жены или мужья, некоторые программы доступны для родителей и детей ветеранов.

Во Львове ветераны и ветеранки, а также их родные могут получить до 300 тысяч гривен на открытие или развитие собственного дела. Деньги можно использовать на аренду помещения или транспорта, покупку оборудования, профессиональное обучение и тому подобное. В прошлом году ваучеры получили 27 семей военных, в этом году в программе было уже 53 участника и участницы.

Кроме того, Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий начал серию лекций для поддержки ветеранского бизнеса. Во время занятий предприниматели и топ-менеджмент компаний различной величины рассказывает о стратегии, финансы, команду и т.д., чтобы облегчить старт новым предпринимателям. Следить за анонсами лекций можно на странице Центра. Также ветераны и ветеранки могут получить бесплатные карьерные и бизнес-консультации в Центре эдукации.

Львовская областная военная администрация предлагает ветеранам и ветеранкам гранты на начало или развитие собственного дела на сумму от нескольких тысяч до миллиона гривен. Это зависит от опыта предпринимательства, бизнес-плана и планируемого количества созданных рабочих мест.

Также ЛОВА предлагает ваучеры для сертификации продукции, на консалтинговые и маркетинговые услуги, на участие в зарубежных выставках и ярмарках.

Государственная программа єРобота предлагает гранты для ветеранов на сумму до миллиона гривен. Деньги можно потратить на аренду помещения, оборудования, даже на покупку франшизы. Заявление на получение денег можно подать через портал "Дія". Также здесь можно получить консультацию для написания качественного бизнес-плана.

Ветеранские бизнесы во Львове

В прошлом году компания ЛУН запустила карту ветеранских бизнесов. Пока на ней не слишком много отметок, поэтому военных и их семьи приглашают добавляться на карту, чтобы украинцы рядом могли легко их найти и поддержать.

Какие товары и услуги предлагают ветеранские бизнесы во Львове:

Магазин ТМ "Вышиваночка" Александра и Яны Ткачуков (ул. Ференца Листа) – индивидуальный пошив, воспроизведение, парные вышиванки;

Сеть зоомагазинов "Шалені мопси" Назара Олексюка (ул. Клепаривская, 7, Антоновича, 81) – есть доставка по всей Украине;

Сеть магазинов материалов для обработки древесины Woodbud;

Кофейня CoffeAnt в Винниках (ул. Лисика, 2);

Творческая мастерская керамики TyrsonCeramics Андрея Тырсы (ул. Чупринки, 130) – мастер-классы, обучение и керамические изделия;

Студия декора DiamondDecor Ирины Войтович – оформление праздников, фотозоны, шарики и т.д;

Деревянная мебель и декор от Wooden Creativity;

GP Market – декор ручной работы, сувениры, куклы-мотанки, букеты из конфет и т.д;

Ландшафтный дизайн и благоустройство территорий от компании Florentes (Елена и Сергей Роман также являются участниками благотворительного проекта GIT: bebrave, изготавливающий мебель и декор из ящиков из-под снарядов, кассет и гильз);

Квест-комната Genius Quest (ул. Тарнавского, 104б);

Реабилитационный кабинет "Пространство здоровья" Олега и Оксаны Зайцев (ул. Дорошенко, 35), которые также планируют открыть на львовском ипподроме большой реабилитационный центр;

Творческая мастерская "Дивная птица" – чашки, открытки, подарочные наборы с оригинальными принтами;

Ветеранская студия предметной фотосъемки "Вспышка" Романа Парамущака;

Центр развития ребенка "Ключи" Ульяны Кинаш (ул. Римлянина, 1);

Салон красоты Hallove с баром и детской зоной (ул. Роксоляны, 87);

Львовский волонтерский автосервис Станислава Лисового (ул. Днестровская, 16, тел.: 0638317071).

Мы столкнулись с некачественным и недобросовестным ремонтом на других сервисах, то есть нам не вовремя отдавали машины и ремонт делали кое-как. Поэтому возникла мысль, что нужно самим ремонтировать авто качественно и быстро,

– рассказывает о начале собственного дела Станислав Лисовой, который после ранения на Запорожском направлении взялся за поиск машин для военных.

"До войны был адвокатом. Вернувшись после ранения, решил заниматься торговлей товарами для домашних животных. На это сильно повлияло то, что я увидел на войне, когда многие люди оставляли собак. Я раньше никогда не видел, как сильно домашние животные реагируют на войну и обстрелы. Мы этих собак приютили, ими занимались, вывозили их оттуда. А еще есть канистерапия – лечение людей, которые получили ранения, особенно контузию, с помощью собак. Я получал такие контузии, и мне моя собака помогает", – делится Назар Олексюк, ветеран, владелец зоомагазина "Шалені мопси".

Бизнесы в области

На Львовщине ветераны с семьями основывают эко-фермы, закладывают сады, открывают автосервисы и даже кузницы. Во Львовской области можно найти такие компании военных:

"Сад мечты" Андрея Дробота с женой – саженцы, декоративные растения (село Вислобоки);

ГринВитамин – микрозелень в Трускавце и Дрогобыче от жены военного Натальи Куций;

Фермерское хозяйство "Брунат" ветерана Ивана Павлиша (село Луки на Самборщине);

Автосервис Климат + (Новояворовск, ул. Зеленая, 20);

Кофе с собой (Червоноград, ул. Львовская, 51а);

Фермерское хозяйство "Агронестор" (с. Ульвивок);

Центр раннего развития "Мудрик" (Броды);

Грузовые перевозки по Украине (с. Гаи, ул. Школьная, 7);

Семейное фермерское хозяйство "Медовая Ягода" (с. Реклинец);

Сады Юрия Копытинского (с. Зашкив, ул. Коновальца, 191);

Эко-ранчо Сабадаш (с. Мшана, ул. Ивана Франко, 40ж);

Улиточная ферма "Сходницкая Улитка" (с. Быстрица-Гирская);

Сад пчел (с. Жулин, ул. Стрыйская, 133);

Кузница "Творческая Мастерская Федевичей" (Борислав);

Croissant Ветерано (Борислав, ул. Шевченко, 37).

"Я всем, кого знаю из военнослужащих и их семей, рассказываю о такой возможности и поощряю подаваться. Это очень хорошая возможность, и все реально, все работает. Надо работать, учиться и пользоваться этой возможностью, ведь это для нас", – говорит Андрей Дробит, бывший служащий 24-й ОШБр, о грантовой поддержке ветеранских бизнесов ЛГС и ЛОВА.

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"Свой к своему за своим" – всегда хорошая стратегия, особенно во время войны. На карте ветеранских бизнесов можно найти компании во всех областях Украины. Где бы вы ни путешествовали, всегда можете поддержать наших защитников.