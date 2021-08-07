Бизнесмен Балашов пришел в полицию в костюме "Бэтмена": курьезное видео
Источник:фейсбук-страница Геннадия Балашова
Экс-нардеп и бизнесмен Геннадий Балашов прибыл на допрос в полицию. К правоохранителям он явился в костюме "Бэтмена".
Соответствующее видео Балашов опубликовал в своем фейсбуке. Все это происходит в Печерском райотделе полиции.
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"Бэтмен" пришел с "Женщиной-кошкой"
В начале видео бизнесмен заявил, что коррупция в этом отделе не доказана, но якобы процветает. "Наша задача установить преступников и сдать их полиции. Нам угрожают черви с 1990-х", – продолжил он.
Почему бывший нардеп выбрал костюм супергероя – неизвестно. Вероятно, он считает себя борцом за справедливость. Интересно, что на видео, кроме Балашова в образе "Бэтмена", появляется и женщина в маске "Женщины-кошки".
Балашов в костюме "Бэтмена" идет на допрос в полицию: смотрите видео
В чем его подозревают
Бизнесмена подозревают в совершении преступления по статье об умышленном разрушении или повреждения объектов культурного наследия. Дело касается строительства многоэтажки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры.
Коротко о Геннадии Балашове
Источник: "Википедия"
- 60-летний предприниматель. Был депутатом от "Межрегионального блока реформ" в 1998 – 2002 годах.
- Балашов выступает за отмену большинства налогов на территории Украины. Он начал движение "5.10", которое впоследствии стало политической партией.
- Считает себя либертарианцем-минархистом. В 2019 году баллотировался в президенты, впрочем получил поддержку только 0,17% украинцев.
- Активно защищает права "русскоязычного населения Украины", выступает против закона о функционировании украинского языка как государственного.