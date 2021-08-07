Бизнесмен Балашов пришел в полицию в костюме "Бэтмена": курьезное видео

Экс-нардеп и бизнесмен Геннадий Балашов прибыл на допрос в полицию. К правоохранителям он явился в костюме "Бэтмена".

Соответствующее видео Балашов опубликовал в своем фейсбуке. Все это происходит в Печерском райотделе полиции.

Ранее Бизнесмен Балашов обещал перечислить миллион на армию, но передумал

"Бэтмен" пришел с "Женщиной-кошкой"

В начале видео бизнесмен заявил, что коррупция в этом отделе не доказана, но якобы процветает. "Наша задача установить преступников и сдать их полиции. Нам угрожают черви с 1990-х", – продолжил он.

Почему бывший нардеп выбрал костюм супергероя – неизвестно. Вероятно, он считает себя борцом за справедливость. Интересно, что на видео, кроме Балашова в образе "Бэтмена", появляется и женщина в маске "Женщины-кошки".

Балашов в костюме "Бэтмена" идет на допрос в полицию: смотрите видео

В чем его подозревают

Бизнесмена подозревают в совершении преступления по статье об умышленном разрушении или повреждения объектов культурного наследия. Дело касается строительства многоэтажки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры.

Коротко о Геннадии Балашове

Источник: "Википедия"