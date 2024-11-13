Бизнесмены и военные: какой будет новая команда Трампа

Дональд Трамп создал новую должность для Илона Маска. Бизнесмен возглавит "Департамент эффективности правительства". Кроме того, громкой стала новость о новом возможном главе Пентагона.

Какой будет администрация Дональда Трампа и возможные назначения разобрал политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала.

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Министр обороны

С потенциальным министром обороны очень много вопросов. Надо отметить, что Пит Хегсет ведущий на Fox News и к общественно-политической деятельности не имел большого отношения.

Однако человек с непосредственным военным опытом. Человек, который знает, что такое война. Человек контроверсионных взглядов,

– отметил политолог.

"Я думаю, что эти контроверсионные взгляды больше будут касаться реформ внутри американской армии, чем его, например, взаимодействия с Украиной. Ведь это решение будет принимать Трамп и немножко другие люди, а министр обороны будет их выполнять", – отметил Рейтерович.

Он предположил, что Трамп еще может изменить свое решение по Гегсету и он не очень долго проработает. Ведь военная сфера достаточно консервативная и не очень хочет видеть любые изменения.

Если придет новый человек, который до этого не был в этой системе на руководящей должности, а также нет опыта политической или общественной деятельности, – это будет не очень хорошо. Возможно, не будет восприниматься даже частью американских генералов. Они люди достаточно влиятельные и их очень сложно будет куда-то подвинуть.

Должность для Маска

Илон Маск будет возглавлять департамент вместе с Вивеком Рамасвами. По словам политолога, это очень специфический человек – в определенной степени политический фрик. Все из-за его поведения во время избирательной кампании.

Мне что-то закрались такие мысли, что этот департамент и Маск во главе его – проработает недолго. Знаете почему? Потому что ему, если дадут полномочия заниматься "резней", то есть сокращать, оптимизировать... Зная американскую систему, это столкнется с колоссальным количеством исков,

– пояснил Игорь Рейтерович.

Он добавил, что правительство эти все иски не выиграет. Ведь когда вы начинаете массово увольнять людей, чиновников, то вы же должны как-то объяснять, почему это происходит. Понятно, что можно это делать через призму реорганизации, а не каких-то банальных увольнений. Однако значительная часть из них может пойти в суд. Для Маска эта история может закончиться очень плохо

Здесь еще есть очень много вопросов, как вообще вся система, которая есть, отреагирует на такие назначения и попытки Трампа эту систему поменять.

Есть еще один момент. Идея Трампа и его окружения в том, что надо поубирать, а не поувольнять значительную часть чиновников. А вместо них поставить политически преданных персон. То есть они хотят нарушить главный принцип публичной службы, что там должны работать карьерные служащие. Люди, которые не политически верны, а компетентны. Соответственно Трамп может столкнуться с очень серьезным опером, судебными исками.

Новый советник Трампа

"Из пока всех объявленных возможных назначений, я бы наибольшее внимание всё же обратил на подтвержденное сегодня назначение советника по вопросам национальной безопасности", – отметил Рейтерович.

Вот как раз по Майку Волцу – меньше всего вопросов. Ведь с одной стороны – человек с колоссальным непосредственным военным опытом, а с другой стороны конгрессмен. То есть человек, который имеет опыт политической общественной деятельности.