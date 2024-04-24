Маскировались под спортклуб: в Киеве БЭБ разоблачило незаконное казино

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в Дарницком районе Киева нелегальное казино. Там проводили игры в покер.

Об этом сообщили источники 24 Канала. Стоит отметить, что в 2023 году удалось закрыть более 400 нелегальных игорных заведений и 7 казино. Больше всего таких подпольных заведений закрыли именно в Киеве и области.

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Разоблачено незаконное казино

Детективы БЭБ в Киеве разоблачили нелегальное игорное заведение, которое было размещено на втором этаже нежилого здания. Оно работало по предварительному бронированию места.

Правоохранители провели обыск и изъяли 9 покерных столов, около 3 тысяч игровых фишек, более 200 тысяч гривен наличными, компьютерную технику.

Кроме этого, отмечается, что всего в течение только апреля в Киеве было проведено более 20 обысков незаконных игорных заведений. О подозрении сообщено 12 фигурантам уголовных производств. В то же время борьба с подпольными казино продолжается.

Деятельность БЭБ

Азартный рынок в Украине вполне легальный и регулируемый, что позволяет регулярно пополнять бюджет с налогов, которые платит казино. Однако до сих пор некоторые предприниматели играют "не по правилам". Так, в марте 2024 года БЭБ сообщили, что детективы осуществляют досудебное расследование аж в 112 соответствующих уголовных производствах.

Только в 2024 году уже 12 человек получили подозрения по делам о незаконной организации азартных игр.

В то же время Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности Украины. "За" проголосовали 264 народных депутата. Закон должны доработать по требованиям МВФ, G7 и бизнеса.