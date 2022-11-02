Не уплатил налоги на 60 миллионов: БЭБ разоблачило коллаборанта Сальдо

2 ноября 2022 , 15:30
Читати новину українською

Источник:

БЭБ

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило бывшего члена пророссийской партии ОПЗЖ и бывшего нардепа. Коллаборант уклонялся платить налоги в особо крупных размерах.

Бюро не называет имени фигуранта дела, но, как известно, речь идет о гауляйтере оккупированной части Херсонской области Владимире Сальдо.

Читайте также "Заявление Сальдо – это агония": херсонские коллаборанты просят Россию депортировать их

Не уплатил 60 миллионов гривен государству

Сотрудники БЭБ анализировали сведения Государственной налоговой службы и установили, что доходы и расходы коллаборантов значительно отличаются.

Нарушитель, в период с 2001 по 2022 годы, работал на разных должностях в государственных органах разных уровней. В 2018 году он зарегистрировал право собственности на ряд объектов недвижимого имущества: помещение отеля, многоэтажное здание, земельные участки.

Как говорится в отчете, стоимость недвижимости превышает доход нарушителя в период с 2010 по 2018 годы почти на 310 миллионов гривен. Это более чем в 200 раз превышает официальные доходы. Таким образом, бюджет Украины недополучил более 60 миллионов гривен.

БЭБ добавляет, что в марте 2022 года, после начала широкомасштабной агрессии России против Украины, "нарушитель согласился на сотрудничество с террористическим режимом оккупантов и был назначен руководителем оккупационной администрации Херсонской области".

Что известно о коллаборанте

Владимира Сальдо назначили оккупанты "председателем Херсонской области". Он бывший мэр Херсона (2002 – 2012 годы) и экс-депутат от "Партии регионов" (2012 – 2014 годы). Во время военного вторжения вышел на митинги в поддержку россиян, а уже с приходом оккупантов в город – перешел на их сторону и одним из первых получил паспорт россиянина.

В конце лета стало известно, что Сальдо находится в больнице. Были предположения по отравлению бывшего гауляйтера Херсонщины. Позже российские СМИ сообщали и о смерти коллаборанта. Однако он "воскрес" и вернулся в Херсон, отметив, что готов к "выполнению своих обязанностей".

Успехи ВСУ в Херсонской области: основные события

Достойно внимания – Сальдо умоляет Путина об эвакуации: смотрите видео

 

Автор: Анна Романюк