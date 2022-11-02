Не уплатил налоги на 60 миллионов: БЭБ разоблачило коллаборанта Сальдо

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило бывшего члена пророссийской партии ОПЗЖ и бывшего нардепа. Коллаборант уклонялся платить налоги в особо крупных размерах.

Бюро не называет имени фигуранта дела, но, как известно, речь идет о гауляйтере оккупированной части Херсонской области Владимире Сальдо.

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Не уплатил 60 миллионов гривен государству

Сотрудники БЭБ анализировали сведения Государственной налоговой службы и установили, что доходы и расходы коллаборантов значительно отличаются.

Нарушитель, в период с 2001 по 2022 годы, работал на разных должностях в государственных органах разных уровней. В 2018 году он зарегистрировал право собственности на ряд объектов недвижимого имущества: помещение отеля, многоэтажное здание, земельные участки.

Как говорится в отчете, стоимость недвижимости превышает доход нарушителя в период с 2010 по 2018 годы почти на 310 миллионов гривен. Это более чем в 200 раз превышает официальные доходы. Таким образом, бюджет Украины недополучил более 60 миллионов гривен.

БЭБ добавляет, что в марте 2022 года, после начала широкомасштабной агрессии России против Украины, "нарушитель согласился на сотрудничество с террористическим режимом оккупантов и был назначен руководителем оккупационной администрации Херсонской области".

Что известно о коллаборанте Владимира Сальдо назначили оккупанты "председателем Херсонской области". Он бывший мэр Херсона (2002 – 2012 годы) и экс-депутат от "Партии регионов" (2012 – 2014 годы). Во время военного вторжения вышел на митинги в поддержку россиян, а уже с приходом оккупантов в город – перешел на их сторону и одним из первых получил паспорт россиянина. В конце лета стало известно, что Сальдо находится в больнице. Были предположения по отравлению бывшего гауляйтера Херсонщины. Позже российские СМИ сообщали и о смерти коллаборанта. Однако он "воскрес" и вернулся в Херсон, отметив, что готов к "выполнению своих обязанностей".

Успехи ВСУ в Херсонской области: основные события

Херсонские коллаборанты просят их депортировать. По словам депутата Хланя, оккупанты и коллаборанты понимают, что долго удержаться на Правобережье и в Херсоне им точно не удастся.

Успешный черный рынок гривны заставил коллаборантов ввести в Херсонской области "двувалютную систему". Теперь местные жители могут расплачиваться гривнами.

31 октября ВСУ за 3 минуты уничтожили сразу два вертолета КА-52 в Херсонской области. В Воздушных силах уточнили, что первый российский вертолет сбили в 18:45, второй – в 18:48 в Бериславском районе.

Во временно оккупированном Херсоне, вероятно, продолжает активно работать украинское подполье. В ночь на 1 ноября в Херсоне горели полицейские автомобили.

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