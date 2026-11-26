Европейский Союз готовит долгосрочный бюджетный план, который не позволит популистам заблокировать финансирование Украины. У новых лидеров стран не будет рычагов для отмены уже принятых совместных программ блока.

Закрепление финансовой поддержки Украины в семилетнем бюджете Евросоюза является главной мерой предосторожности от политических кризисов, пояснил в эфире 24 Канала политолог-международник Максим Яли. Столицы ведущих стран стремятся утвердить правила игры заранее, пока действующие лидеры находятся у власти, чтобы минимизировать электоральные риски.

Защита от выборов и популизма

Дискуссии о росте влияния радикальных сил в Европе не должны вызывать панику, ведь согласование позиций между почти тремя десятками государств является естественным процессом. По словам политолога, несмотря на периодическое сопротивление со стороны отдельных правительств, Брюссель всегда находил нужные рычаги влияния.

Несмотря на все сложности дискуссий, всегда находилось решение, силы, необходимое количество голосов, факторы убеждения в отношении тех же Венгрии, Словакии, особенно Венгрии со времен Орбана, который блокировал решения и в ЕС, и в НАТО. Но в любом случае это вето преодолевали. Решения в итоге были приняты,

– отметил гость эфира.

Ведущие игроки блока, в частности Германия и Франция, хорошо осознают угрозу смены власти. Именно поэтому долгосрочное планирование рассчитывают так, чтобы связать руки будущим популистам.

Почему заявления Ле Пен не остановят выплаты?

Комментируя угрозы лидера французских правых Марин Ле Пен сократить поддержку Киева в случае избрания, Яли отметил, что общеевропейский механизм практически невозможно сломать на национальном уровне.

Бюджет рассматривается на семь лет, соответственно предусмотрена помощь на каждый год. Они пытаются заложить фундамент, принять решение, чтобы, даже если к власти придут другие политические силы во Франции, Германии или Италии, у них было гораздо меньше возможностей повлиять на это решение, и финансирование продолжалось бы, несмотря на их нежелание,

– пояснил эксперт.

В итоге новый руководитель любого государства сможет заблокировать разве что собственные двусторонние программы, тогда как просмотреть уже утвержденный консолидированный бюджет блока практически невозможно. Других столь же надежных инструментов защиты финансирования пока не существует.

Ранее сообщалось, что лидеры 27 стран ЕС начали переговоры по бюджету на 2028 – 2034 годы, где для Украины планируется выделить до 100 миллиардов евро. Эти средства должны стать фундаментом долгосрочного восстановления, макрофинансовой стабильности и интеграции страны в европейские структуры, обезопасив Киев от политических колебаний в отдельных столицах и возможного сокращения помощи от других партнеров.