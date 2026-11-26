Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, разногласия внутри блока по поводу кредитной линии и общего бюджета вполне ожидаемы из-за прихода к власти популистов в ряде государств. Такие политики заинтересованы в том, чтобы тратить общие средства исключительно на собственный электорат и извлекать политическую выгоду на теме войны.

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Политический гешефт и схема Орбана

Эксперт привел показательный пример многолетнего поведения венгерского руководства, которая стала шаблоном для других европейских популистов.

Орбан работал по этой схеме 16 лет. Человек получал деньги от Евросоюза, направлял часть из них на социальную поддержку своих основных избирателей и совершенно спокойно построил долгую политическую карьеру– отметил политолог.

Аналитик обратил внимание на то, что требования лидеров отдельных стран, в частности Болгарии или Венгрии, направлять ресурсы исключительно в регионы компактного проживания их национальных меньшинств: это типичная попытка извлечь внутриполитическую выгоду.

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Полностью игнорировать поддержку жертв агрессии они не могут, поэтому пытаются повернуть ситуацию в свою пользу.

Жалобы Москвы и уроки истории для Европы

Комментируя заявления Кремля о том, что Украина якобы расширяет границы войны, нанося удары по российским судам далеко от фронта, эксперт отметил полную легитимность действий Киева.

Украина реализует свое право на самооборону, предусмотренное 51-й статьей Устава ООН. А вот залеты российских ракет и дронов на территорию стран НАТО и Европы – это и есть реальное расширение войны со стороны Москвы. Нынешние жалобы россиян свидетельствуют лишь об их слабости и страхе за собственные объекты за рубежом– отметил эксперт.

Особое внимание спикер уделил информации о переход Великобритании к повышенной боевой готовности и подготовке населения к возможным угрозам. По его убеждению, Лондон не сеет панику, а действует рационально и на опережение.

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Британцы в свое время остались один на один с Гитлером, поэтому прекрасно знают, что из себя представляет путинская Россия, и готовятся к худшему сценарию. Очень хотелось бы видеть такую же решимость и со стороны континентальной Европы. Готовность давать отпор – это лучший инструмент давления на Путина– подытожил Рейтерович.

Именно на фоне этих вызовов в сфере безопасности лидеры стран Евросоюза начали сложные и напряженные переговоры по формированию нового многолетнего бюджета блока.

Битва за бюджет: получит ли Украина 100 миллиардов евро?

Ключевым камнем преткновения остается объем долгосрочной помощи Киеву: на финансовую и военную поддержку предлагают выделить до 100 миллиардов евро.

Впрочем, утверждение пакета уже наталкивается на сопротивление отдельных столиц, которые пытаются использовать право вето для внутриполитического торга.

Тем временем в Брюсселе ищут механизмы, которые исключили бы возможность шантажа со стороны популистов и гарантировали бесперебойное финансирование Украины независимо от политических колебаний внутри отдельных государств-членов.