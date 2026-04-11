Об этом рассказывает CNN.

Как Орбан "проедает" деньги ЕС?

Строительство развязки стартовало в рамках действующего бюджета ЕС до 2027 года. По замыслу, она должна была обслуживать контейнерный терминал на новой железнодорожной линии,, которая должна была соединить Адриатическое побережье с Центральной Европой. Несмотря на торжественный запуск проекта еще в 2021 году при участии министра иностранных дел Петера Сийярто, прокладки путей так и не произошло.

Спустя годы после строительства развязки железной дороги до сих пор нет. Зато кольцевая развязка лежит неиспользованной в поле, в ожидании, пока венгерское правительство построит железную дорогу, которая сделает ее полезной,

– говорится в статье.

Оппоненты правительства Виктора Орбана называют этот случай показательным для всей экономической модели страны. По их словам, власть демонизировала ЕС и принимала от него средства на финансирование сомнительных проектов. Речь идет о средствах, которые предназначались для развития менее состоятельных стран-членов и сокращения отставания от более развитых экономик.

Эта развязка вблизи Залаэгерсега – лишь один из многих примеров. По официальным данным, в 2014 – 2020 годах ЕС профинансировал в Венгрии более 52 тысяч проектов. В то же время эксперты из антикоррупционных организаций указывают, что часть из них имеет признаки так называемых "белых слонов" – дорогих, но практически ненужных объектов.

Среди подобных случаев вспоминают также "виртуальные" лесные проекты или туристическую смотровую башню высотой менее метра. Критики утверждают, что страна буквально покрыта такими инициативами, профинансированными за счет ЕС. По оценкам Transparency International, Венгрия сейчас считается самым коррумпированным государством среди членов Евросоюза.

