Про це розповідає CNN.

Як Орбан "проїдає" гроші ЄС?

Будівництво розв’язки стартувало в межах чинного бюджету ЄС до 2027 року. За задумом, вона мала обслуговувати контейнерний термінал на новій залізничній лінії, що повинна була з’єднати Адріатичне узбережжя з Центральною Європою. Попри урочистий запуск проєкту ще у 2021 році за участі міністра закордонних справ Петера Сійярто, прокладання колій так і не сталося.

Через роки після будівництва розв'язки залізниці досі немає. Натомість кільцева розв'язка лежить невикористаною в полі, чекаючи, поки угорський уряд побудує залізницю, яка зробить її корисною,

– йдеться у статті.

Опоненти уряду Віктора Орбана називають цей випадок показовим для всієї економічної моделі країни. За їхніми словами, влада демонізував ЄС та приймав від нього кошти на фінансування сумнівних проєктів. Йдеться про кошти, які призначалися для розвитку менш заможних країн-членів і скорочення відставання від більш розвинених економік.

Ця розв’язка поблизу Залаегерсега – лише один із багатьох прикладів. За офіційними даними, у 2014 – 2020 роках ЄС профінансував в Угорщині понад 52 тисячі проєктів. Водночас експерти з антикорупційних організацій вказують, що частина з них має ознаки так званих "білих слонів" – дорогих, але практично непотрібних об’єктів.

Серед подібних випадків згадують також "віртуальні" лісові проєкти або туристичну оглядову вежу заввишки менше метра. Критики стверджують, що країна буквально вкрита такими ініціативами, профінансованими коштом ЄС. За оцінками Transparency International, Угорщина нині вважається найбільш корумпованою державою серед членів Євросоюзу.

