Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, розбіжності всередині блоку щодо кредитної лінії та загального бюджету цілком очікувані через прихід до влади популістів у низці держав. Такі політики зацікавлені витрачати спільні кошти винятково на власний електорат і заробляти політичні дивіденди на темі війни.

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Політичний гешефт та схема Орбана

Експерт навів показовий приклад багаторічної поведінки угорського керівництва, яка стала шаблоном для інших європейських популістів.

Орбан працював по цій схемі 16 років. Людина отримувала гроші від Євросоюзу, пускала частину з них на соціальну підтримку своїх базових виборців і абсолютно спокійно побудувала довгу політичну кар'єру– зауважив політолог.

Аналітик звернув увагу на те, що вимоги лідерів окремих країн, зокрема Болгарії чи Угорщини, спрямовувати ресурси винятково в регіони компактного проживання їхніх національних меншин: це типова спроба здобути внутрішньополітичний гешефт.

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Повністю проігнорувати підтримку жертви агресії вони не можуть, тому намагаються викрутити ситуацію на власну користь.

Скиглення Москви та уроки історії для Європи

Коментуючи заяви Кремля про те, що Україна нібито розширює межі війни, завдаючи ударів по російських суднах далеко від фронту, експерт відзначив повну легітимність дій Києва.

Україна реалізує своє право на самооборону, передбачене 51-ю статтею Статуту ООН. А от зальоти російських ракет і дронів на територію країн НАТО та Європи – це і є реальне розширення війни з боку Москви. Нинішнє скиглення росіян свідчить лише про їхню слабкість і страх за власні об'єкти за кордоном– зазначив експерт.

Окрему увагу спікер приділив інформації про перехід Великої Британії до підвищеної бойової готовності та підготовку населення до можливих загроз. На його переконання, Лондон не сіє паніку, а діє раціонально і на випередження.

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Британці свого часу залишилися один на один із Гітлером, тому чудово знають, що являє собою путінська Росія, і готуються до найгіршого сценарію. Дуже хотілося б бачити таку саму рішучість і від континентальної Європи. Готовність давати відсіч – це найкращий інструмент тиску на Путіна– підсумував Рейтерович.

Саме на тлі цих безпекових викликів лідери країн Євросоюзу розпочали складні та напружені переговори щодо формування нового багаторічного бюджету блоку.

Битва за бюджет: чи отримає Україна 100 мільярдів євро?

Ключовим каменем спотикання залишається обсяг довгострокової допомоги Києву: на фінансову та військову підтримку пропонують закласти до 100 мільярдів євро.

Утім, затвердження пакета вже наштовхується на опір окремих столиць, які намагаються використати право вето для внутрішньополітичного торгу.

Тим часом у Брюсселі шукають механізми, які б унеможливили шантаж з боку популістів і гарантували безперебійне фінансування України незалежно від політичних коливань усередині окремих держав-членів.