Фіксація фінансової підтримки України в семирічному бюджеті Євросоюзу є головним запобіжником від політичних криз, пояснив в ефірі 24 Каналу політолог-міжнародник Максим Ялі. Головні столиці прагнуть затвердити правила гри заздалегідь, поки тривають чинні каденції лідерів, щоб мінімізувати електоральні ризики.

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Захист від виборів і популізму

Дискусії щодо зростання впливу радикальних сил у Європі не мають викликати паніку, адже узгодження позицій між майже трьома десятками держав є природним процесом. За словами політолога, попри періодичний опір з боку окремих урядів, Брюссель завжди знаходив потрібні важелі впливу.

Незважаючи на всі складнощі дискусії, знаходилось завжди рішення, сили, необхідна кількість голосів, факторів переконань на ту ж саму Угорщину, Словаччину, особливо Угорщину з часів Орбана, який блокував рішення і в ЄС, і в НАТО. Але в будь-якому разі долали це вето. Рішення були прийняті у підсумку– зазначив гість ефіру.

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Провідні гравці блоку, зокрема Німеччина та Франція, добре усвідомлюють загрозу зміни влади. Саме тому довгострокове планування розраховують так, щоб зв'язати руки майбутнім популістам.

Чому заяви Ле Пен не зупинять виплати?

Коментуючи погрози лідерки французьких правих Марін Ле Пен урізати підтримку Києва в разі обрання, Ялі відзначив, що загальноєвропейський механізм майже неможливо зламати на національному рівні.

Бюджет розглядається на сім років, відповідно передбачається допомога на кожен рік. Вони намагаються закласти підвалини, прийняти рішення, щоб, якщо навіть прийдуть інші політичні сили в тій же Франції, Німеччині чи Італії, вони вже мали значно менше опцій вплинути на це рішення та фінансування продовжувалось попри їхнє небажання– пояснив експерт.

У підсумку новий очільник будь-якої держави зможе заблокувати хіба що власні двосторонні програми, тоді як переглянути вже проголосований консолідований бюджет блоку фактично нереально. Інших настільки ж надійних інструментів захисту фінансування наразі не існує.

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Раніше повідомлялося, що лідери 27 країн ЄС розпочали переговори щодо бюджету на 2028 – 2034 роки, де для України планують передбачити до 100 мільярдів євро. Ці кошти мають стати фундаментом довгострокової відбудови, макрофінансової стабільності та інтеграції країни в європейські структури, убезпечивши Київ від політичних коливань в окремих столицях і можливого зменшення допомоги від інших партнерів.