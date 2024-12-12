Мосты, метро, уничтоженная усадьба Зеленских: каким был 2024 год для Киева, на что уйдет 90 миллиардов в 2025

В третий год полномасштабного вторжения столица открывала новые мосты, перезапускала строительство метро на Виноградарь и получила несколько новых автобусных маршрутов между берегами. К сожалению, не обошлось без потерь – самый громкий случай это усадьба Зеленских на улице Конисского, которую снес застройщик летом.

24 Канал подытожил, что происходило со столичной инфраструктурой в этом году и чего ждать в следующем, 2025-м.

"Уставшие", новые и восстановленные мосты

В 2024 году киевляне получили от городских властей в основном новые (а также отремонтированные и достроенные) мосты. Среди основных объектов такие:

Подольский мост. В декабре 2023-го по мосту запустили движение автобусов №111 от метро "Левобережная" до площади Украинских Героев, позже на левом берегу маршрут продлили до Дарницкой площади. 1 декабря этого года по мосту пустили еще два маршрута автобусов и открыли движение для авто с выездом на Рыбальский остров и на Радужный массив.

К теме 2 миллиарда на аварийный ремонт: что не так с мостом Метро в Киеве и что там планируют изменить

Мост Метро . В этом году на мосту, построенном почти 60 лет назад, стартовали противоаварийные работы, поскольку мост находится в аварийном состоянии.

. В этом году на мосту, построенном почти 60 лет назад, стартовали противоаварийные работы, поскольку мост находится в аварийном состоянии. Другие мосты и путепроводы. В этом году завершили реконструкции Дегтяревского путепровода и развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной. Реставрационные работы продолжались на 17 объектах, включая участки Кольцевой дороги и основные транспортные узлы столицы.

Самое заметное открытие этого года – пешеходный мост-волна на Оболонский остров, который открыли 24 мая 2024 года. Он соединяет парк Наталка на Оболонской набережной с рекреационной зоной на Оболонском острове. Строительство моста началось в 2020 году, но из-за полномасштабного вторжения России проект приостановили, а работы возобновили только в 2023 году.



Мост-волна накануне открытия / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Проект реализован на средства иностранных меценатов. В частности, Метрополия Большого Парижа выделила 19,5 миллиона гривен, а Тайвань предоставил финансовую помощь в рамках соглашения с Киевом. Также частично строительство поддерживали украинские меценаты и городской бюджет.



Изготовление металлических конструкций выполняли на заводе "Азовсталь" до начала войны. Вместе с мостом обустроили рекреационные зоны, в частности пляж и спортивные площадки.

К теме Пережила войны и обстрелы: почему в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских и что о ней известно

Что происходило с историческими памятниками в Киеве в 2024 году 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в конце XIX века на улице Конисского (ранее Тургеневской) в Киеве. Это вызвало широкий общественный резонанс из-за ее культурной значимости. Активисты пытались сохранить здание, собрав на момент сноса более 6 тысяч подписей под соответствующей петицией. Несмотря на это, застройщик ООО "Тургенев Билд" демонтировал здание.



Усадьба не имела официального статуса памятника архитектуры, поскольку местные власти не внесли ее в соответствующий реестр. В то же время 1 августа 2021 года усадьбу внесли в "Список Кличко" с историческими зданиями, нуждающимися в защите. Однако министерство культуры и информационной политики начало рассматривать возможность ее охраны только после того, как разрушение уже произошло. В КГГА осудили этот поступок как "циничное самоуправство", а прокуратура инициировала расследование. Наконец в конце ноября Верховный суд



19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в конце XIX века на улице Конисского (ранее Тургеневской) в Киеве. Это вызвало широкий общественный резонанс из-за ее культурной значимости. Активисты пытались сохранить здание, собрав на момент сноса более 6 тысяч подписей под соответствующей петицией. Несмотря на это, застройщик ООО "Тургенев Билд" демонтировал здание.Усадьба не имела официального статуса памятника архитектуры, поскольку местные власти не внесли ее в соответствующий реестр. В то же время 1 августа 2021 года усадьбу внесли в "Список Кличко" с историческими зданиями, нуждающимися в защите. Однако министерство культуры и информационной политики начало рассматривать возможность ее охраны только после того, как разрушение уже произошло. В КГГА осудили этот поступок как "циничное самоуправство", а прокуратура инициировала расследование. Наконец в конце ноября Верховный суд признал демонтаж законным. В октябре Анна Старостенко, заместитель председателя КГГА, которая координирует работу Департаментов культуры и охраны культурного наследия, В октябре Анна Старостенко, заместитель председателя КГГА, которая координирует работу Департаментов культуры и охраны культурного наследия, рассказала , что культурное наследие Киева под угрозой из-за равнодушия владельцев исторических зданий и бездействия центральной власти. Это происходит из-за того, что нынешнее законодательство в сфере защиты культурного наследия не дает местным властям, по словам Старостенко, возможность эффективно защищать свое историческое достояние, что приводит к разрушению и потере важных для Киева объектов.

Возобновление строительства метро на Виноградарь

Еще один долгострой Киева – метро на Виноградарь – не смог принять первых пассажиров в 2024 году. Работы на строительстве, запланированном еще в 1970-х, начали в 2019 году, с опозданием на несколько лет. Хотя мэр Виталий Кличко писал, что "работы продолжаются по графику", стройплощадки опустели уже в 2020 году. Подрядчиком был "Киевметрострой", который выиграл тендер на 5,98 млрд гривен.



Возобновленное в октябре строительство / Фото Автострада

В конце концов строительство продолжения зеленой ветки от станции "Сырец" со станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды" (теперь – "Варшавская") остановилось. Компанию обвинили в использовании средств не по назначению, в частности в размещении полученных авансов на депозитах. В 2023 году из-за задержек с компанией разорвали контракт, а часть средств была взыскана в бюджет.

Новым подрядчиком в 2024 году стала компания "Автострада", которая активизировала строительство станций с октября этого года. По предварительным планам, первые две станции ("Мостицкая" и "Проспект Правды") должны быть готовы к эксплуатации через 30 месяцев после начала работ.

На что предусмотрены средства в столичном бюджете-2025

Киевсовет 6 декабря принял бюджет столицы на 2025 год – как говорят в городской власти, он "сбалансированный" и располагает средствами на более 90 миллиардов гривен. В частности, запланированы средства на следующие направления:

на сферу образования – около 32,4 миллиарда гривен;

на транспорт – более 18,6 миллиарда гривен;

на жилищно-коммунальную сферу – более 7 миллиардов гривен;

на социальную защиту – почти 10 миллиардов гривен;

на сферу медицины – почти 6,5 миллиарда гривен.

В 2025 году Киев потратит 14 миллиардов гривен на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт инфраструктуры. Это предусмотрено программой экономического и социального развития города на 2024 – 2026 годы, которую утвердили депутаты Киевсовета. По информации Департамента экономики и инвестиций КГГА, 4 миллиарда гривен пойдут на капитальные вложения, а еще 10 миллиардов – на капитальный ремонт.



В 2025 году средства будут использованы на восстановление объектов, поврежденных из-за войны, а также на обновление жилого фонда – ремонты, модернизацию лифтов, улучшение энергоэффективности, меры по безбарьерности, а также обустройство укрытий для гражданской защиты. Также продолжат работы на дорогах и других объектах транспортной инфраструктуры.

24 Канал подробно изучил бюджет Киева на следующий год. Так, в 2025 году на нужды Департамента транспорта Киева будет выделено почти 19 миллиардов гривен. Из этой суммы 4,2 миллиарда гривен пойдут на развитие и содержание инфраструктуры, а еще 2,5 миллиарда – на реконструкцию мостов и путепроводов.

Большую часть бюджета составляют расходы на регулирование тарифов на транспортные услуги: 4,2 миллиарда гривен будет направлено на поддержку киевского метро, 2,6 миллиарда – на трамваи и троллейбусы, а почти 1,2 миллиарда – на автобусный парк.

Кроме того, значительные суммы предусмотрены на капитальные вложения в объекты транспортной инфраструктуры. Например, на реконструкцию Дегтяревского путепровода выделят более 10 миллионов гривен. Ремонт тяговых подстанций КП "Киевпастранс" в разных районах города получит 8 миллионов для Голосеевского, 15,5 миллиона для Оболони и 20 миллионов для Печерска.

150 миллионов гривен запланировано на реконструкцию путепровода возле станции метро "Дарница", еще 100 миллионов – на Подольский мостовой переход. Для развития дорожной инфраструктуры этого моста будет выделено 300 миллионов гривен, которые планируется получить в виде субвенции из государственного бюджета. Отдельно 100 миллионов гривен пойдут на реконструкцию развязки на пересечении проспекта Берестейского и улицы Вадима Гетьмана – говорится о Шулявском мосте, который до сих пор не достроен с открытия в 2019 году.

На строительство новой линии метро на Виноградарь в 2025 году планируют потратить 757,4 миллиона гривен.

К теме Когда поедет метро на Виноградарь в Киеве: достроят ли наконец зеленую линию и почему это важно

Важно! КП "Киевский метрополитен" заключило договор на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилого массива Виноградарь с ООО "Группа компаний "Автострада". Условия договора не предусматривают предоплаты. Компания будет выполнять подрядные работы за свой счет. И только после проверки государственной экспертизой качества выполненных работ будет осуществляться оплата.

Еще 44 миллиона гривен предусмотрено на реконструкцию Левобережного канализационного коллектора, который получил серьезные повреждения во время прорывов в 2024 году. В селе Подгорцы, что возле Обухова, проведут этап реконструкции полигона бытовых отходов за 150 миллионов гривен. Также 214 миллионов гривен будет направлено на реконструкцию дамб иловых полей на Бортнической станции аэрации, которые ранее были в аварийном состоянии.

Важно! До 12 декабря принимаются предложения на тендер по капитальному ремонту станции "Романа Шухевича" на левобережной линии скоростного трамвая в Киеве. Работы включают восстановление конструкций лестницы, которые обвалились в начале 2024 года. Ожидаемая стоимость контракта – 12,5 миллиона гривен. Завершить работы необходимо до 30 августа 2025 года.

В 2025 году в столице планируются также такие медицинские проекты на общую сумму 58,1 миллиона гривен:

реконструкция Киевской городской клинической больницы №6 для создания больницы скорой помощи "Правобережная", что будет стоить более 2 миллиардов гривен до 2028 года;

реконструкция Свято-Михайловской (ранее – Александровской) клинической больницы;

реконструкция в центре первичной медико-санитарной помощи на Минском проспекте за 16,1 миллиона гривен (половина объема реконструкции);

работы в Киевском городском доме ребенка "Березка" – построят корпуса физической и реабилитационной медицины;

один из объектов планируется завершить за 14 миллионов гривен до конца 2025 года – защитное сооружение в Киевском фтизиопульмонологическом центре.

Некоторые из перечисленных в материале инфраструктурных проектов – "гости" столичного бюджета уже далеко не первый год. Прежде всего это Подольский мост, который уже два десятка лет выкачивает средства из бюджета. Несмотря на то, что мост наконец стал проездным, ему еще не один год открываться по частям.

Нас ждет открытие эстакады над железной дорогой, открытие тротуаров и когда-то – открытие метро. Похожая история и с Шулявским путепроводом и достройкой метро. Вполне вероятно, что эти статьи в бюджете киевляне будут видеть и в 2026-м, и в последующие годы.