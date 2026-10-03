Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о настоящих причинах массированных ударов по Киеву, состоянии российской экономики и угрозах для украинского бюджета.

Одна из ключевых тем беседы – наибольший финансовый риск для Украины сейчас заключается не только в войне, но и в возможной потере 26 миллиардов долларов от ЕС из-за отсутствия политической воли для принятия реформ.

Почему Путин сосредоточил удары на Киеве?

Я прочитала твою статью, где ты пишешь, что Путину нужно к психиатру. Он явно действует абсолютно стратегически, но может ли он действовать под влиянием эмоций, как ты об этом пишешь? Присуще ли ему это?

Я читаю западную прессу, статью в The Economist, где описывают эти удары по Киеву и говорят, что люди из окружения считают это безумием. То есть это не воспринимается как нормальное поведение людьми из высшего окружения России.

Надо понимать, что у нас существует определенная демонизация россиян и Путина. Понятно, они военные преступники, но мы иногда иррационально относимся к россиянам, как к вселенскому злу. Это работает не совсем так.

Поэтому, когда Путин сейчас перешел на новый этап эскалации, когда вместо того, чтобы обстреливать разные цели по всей Украине, он начал обстреливать исключительно Киев, воздействуя на психику киевлян. Он начал системно атаковать те цели, которые являются абсолютно гражданскими.

Раньше они попадали в склады, но это не были системные удары. Сейчас мы видим системные удары. Все это не выглядит как рациональное решение. Даже окружение Путина считает, что это немного безумие. Собственно, это не может привести к каким-либо рациональным военным результатам. Путин хочет, чтобы это изменило психологическое состояние киевлян.

Но нужно понимать, что у Гитлера когда-то была такая же стратегия, когда они бомбили Лондон. Однако Лондон бомбили в тысячи раз сильнее. Тогда в результате тех бомбардировок было повреждено 60% домов.

Это кардинально отличается от точечных ударов по украинской столице. Создается впечатление постоянной опасности, но вероятность быть пораженным гораздо меньше.

Количество пострадавших домов кардинально отличается от возможностей, которые были у Гитлера в свое время. Поэтому эта стратегия уже использовалась и тогда не сработала, а сейчас она еще менее эффективна.

Даже если говорить, что сейчас люди ментально слабее, чем 100 лет назад, это не оправдывает тысячекратную разницу в ущербе. Поэтому эта стратегия выглядит как эмоциональная реакция, которая ничего не может изменить в экономическом плане.

Реакция на что? На то, что у него стагнация на фронте? Ты говоришь, что он действует эмоционально, но давай не будем забывать о том, что Путину не говорят правду. Его генералы показывают ему совершенно другую картинку, и потом он сидит перед своими заседаниями и просто несет чушь о завоеванных территориях.

Мы не знаем, говорит ли он это для себя или для аудитории. Он может знать правду, но вводить россиян в заблуждение. Это абсолютно нормальное поведение для такого типа политика.

Поэтому мы не знаем, знает он или не знает. Но так или иначе дела на фронте, даже если он думает, что они развиваются так, как на картах Минобороны, обстоят не так хорошо, как раньше.

К нему прилетает директор ЦРУ, чтобы рассказать, что сейчас у него развалится экономика, у него горели склады по всей стране, были проблемы с портами. Это также может быть причиной такой эмоциональной реакции.

Это очень неприятно для конкретного бизнеса, это больно. Но для экономики Украины сейчас гораздо важнее, чтобы депутаты все проголосовали, а президент это внес.

Вот что угрожает нашей экономической стабильности – отсутствие политической воли проводить реформы. Европейский Союз уже вынужден кричать почти матом: "Проводите толоку реформ".

Удары Путина влияют на порты, а порты очень сильно влияют на экономику.

Удары по Киеву экономически не ощутимы с точки зрения роста или падения ВВП. Это больно, это потери, но на общую экономическую картину это не влияет. Так, это может повлиять только на нашу психику.

Интервью с Сергеем Фурсой: смотрите видео

Перед какой финансовой угрозой оказалась Украина?

Ты упомянул Европейский Союз. У нас катастрофическая дыра в бюджете. У меня было интервью с госпожой послом ЕС в Украине Екатериной Матерновой. Она говорит, что в Брюсселе не видят огромной дыры именно в госбюджете на 2026 год. По ее словам, проблема больше в военном финансировании, что часть денег не материализовалась. Ты говоришь, что нас почти матом обрушивают из-за реформ, а в Брюсселе картина немного другая.

Нет, она не другая, потому что представители Евросоюза выступают и говорят о марафоне реформ. Просто госпожа Екатерина Матернова – дипломат, а я могу высказываться недипломатично.

Евросоюз не видит дыры в бюджете, потому что деньги на столе. Надо просто их взять. Дыры в этом году действительно нет, если мы выполним взятые на себя обязательства.

Ограничения финансирования возникают исключительно потому, что уже более полугода нет политической воли принять необходимые для Украины законы. Полгода депутаты и президент думали, что это пройдет, что они снова начнут ныть, скажут, что нельзя во время войны проводить реформу прокуратуры или ГБР, и им все простят. Европейский Союз устал от этого и сказал: "Нет, выполняйте, вам ничего не мешает это сделать".

Очень часто путают проблемы с текущим бюджетом и заявление Зеленского о 27 миллиардах. Это разные вещи. 27 миллиардов – это первые три месяца следующего года, на которые Зеленский хочет заранее получить финансирование бюджетного дефицита.

А сейчас у нас проблемы с текущим бюджетом из-за того, что эти 29 миллиардов, которые лежали на столе, мы не забрали.

Технически уже 3 миллиарда из этих 29,5 проголосованы, мы их получаем, а остается 26 миллиардов и 3 месяца до конца года. Это очень большая сумма, и именно она угрожает нашей финансовой стабильности.

Это полностью под контролем, потому что зависит от депутатов. На ситуацию с портами мы повлиять не можем. Мы хотим портовое перемирие, но россияне не хотят, потому что у них есть свои обходные пути, а у нас нет.

Поэтому мы говорим о том, что у нас будет дефицит в пределах одного процента в этом году. Но это не окажет катастрофического влияния на финансовую устойчивость, если все деньги с Запада поступят.

Деньги Запада, которые еще не поступили, – вот наша угроза, и она полностью в наших руках. Украина должна выполнить свои обязательства, и не придется запускать печатный станок, чтобы финансировать пенсии.

То есть получается, что наш самый большой финансовый риск – это получить эти 29 миллиардов долларов от Европы. И мы сами виноваты, что просто не выполняем условия для их получения?

Их несложно выполнить. Если бы нужно было внедрить какой-то процесс, который занимает много времени, это одно.

Но все эти законы, которые сейчас нужны, можно принять за один день в первом, втором чтении и в целом. Конечно, в правильной редакции. Если не пытаться уклоняться от нормальных реформ и за день все принять, то послезавтра будут деньги.

Это абсолютно искусственный кризис, созданный не коррупцией, не россиянами, а исключительно отсутствием политической воли проводить реформы.

Почему Трамп обвиняет Украину в высоких ценах на дизельное топливо?

Дональд Трамп обвиняет Украину и призывает прекратить удары по российским дизельным объектам. Он напрямую связывает это с высокими ценами на дизельное топливо в США. Где здесь правда? Где он выступает за себя перед выборами, а где за Путина?

Он здесь не за Путина, он здесь абсолютно за себя. Он не может выйти перед избирателями США и сказать: "У вас сейчас экономический кризис, растет инфляция, дизельное топливо самое дорогое, потому что я не подумал и начал войну с Ираном".

Это будет выглядеть очень неуместно, особенно учитывая, что Трамп считает себя самым гениальным.

Влияют ли украинские удары по российским объектам на рынок дизельного топлива? Влияют, потому что Россия обычно была экспортером дизельного топлива, а сейчас она импортер.

Возможно, треть роста цены на дизельное топливо – это наша вина. Но две трети – это вина Трампа и войны. Цены на дизельное топливо начали резко расти в марте, когда пошатнулась вера в урегулирование в Персидском заливе.

Трамп просто перекладывает вину с одного на другого и снимает с себя ответственность. Это не помогает: сейчас в Америке разворачивается очень плохая история на рынке американского долга.

Очень сильно растут доходности и падают цены на американские казначейские обязательства. Это крупнейший рынок в мире, 40 триллионов долларов.

Контролировать эту ситуацию не получается, и это может стать предпосылкой для лопнутия пузырей в мировой экономике. Если Трамп запретит экспорт дизельного топлива, это приведет к скачку цен в Европе и Японии. Далее последует эффект домино, и лопнет самый большой пузырь фондового рынка за последние 20 лет. Это будет очень глубокий экономический кризис.

Половина денег рядового американца – это акции. Если лопнет пузырь, американцы вдруг обеднеют и будут очень злы. Это может привести к реальному импичменту Трампа.

Ситуация очень напряженная, и Трампу нужно кого-то обвинить, поэтому он обвиняет Зеленского.

А как Китай связан с этим февральским решением начать бомбардировки Ирана? Я читаю статьи, где уже втягивают и Китай, что США готовятся к противостоянию.

Я не думаю, что Китай там как-то причастен. Я не видел статей, которые объясняют эту связь. Просто Трамп не подумал. К нему приехал Нетаньяху, показал презентацию из "трех слайдов" о том, как они очень быстро сменят режим в Иране.

Они думали, что это поможет им потом в противостоянии с Китаем, ведь Иран поставляет нефть Китаю. Хотели сменить режим в Тегеране на прозападный, как это произошло в Венесуэле. Но так не получается. В Венесуэле произошло чудо, а два чуда подряд не сработали, и все.

Может ли российская экономика внезапно развалиться?

Соединенные Штаты введут санкции против России? Уже начались торги за освобождение военнопленных?

Эти переговоры сейчас – это идеи определенных лиц, пока что нереализованная политика. Мне кажется, это будет очень непопулярно в США. Но такой риск существует.

Параллельно в Конгрессе на основе двухпартийного консенсуса голосуется пакет санкций против России. На фоне этого снятие санкций выглядит странно.

Путин уже запретил публиковать всю статистику по экспорту нефти и газа из-за санкций, которые предусматривают давление на покупателей. Поэтому ожидаются какие-то дополнительные санкции. Но, конечно, у нас всегда есть фактор риска, связанный с Трампом.

Теперь о повышении налогов с 2027 по 2029 год в России для финансирования военных расходов. Прогноз роста на 2026 год составляет всего 0,6%. Промышленное производство сокращается, капитальные инвестиции могут упасть. Это момент, когда российский бизнес уже совсем не на плаву?

Что значит "бизнес не на плаву"? Могут ли падать продажи? Могут. Может ли бизнес меньше инвестировать? Может.

Но это не означает, что бизнес идет к банкротству. Это ухудшение финансовых результатов и условий жизни рядовых россиян.

Есть реакция на дефицит бюджета: на аукцион по размещению внутреннего долга никто не пришел, Минфин России ничего продать не смог. Российская экономика продолжает фазу постепенного истощения.

Но ей очень помогает Трамп, ведь на прошлой неделе были зафиксированы рекордные доходы от продажи нефти и нефтепродуктов за весь период полномасштабной войны.

Цена на нефть – 120, а не 40. Директор ЦРУ говорит Путину, что его экономика развалится, но кто в это поверит при такой динамике цен на нефть? Экономика стагнирует, истощается, и ситуация будет ухудшаться.

Но это очень постепенный процесс, и никакого коллапса или банковского кризиса в России в ближайшее время не будет.

Я общалась с журналисткой Financial Times, и она говорила, что банкротство часто происходит так: сначала незаметно, а потом внезапно в один день. Может ли так произойти с российской экономикой?

Нельзя делать ставку на "черного лебедя". Есть ли предпосылки для дальнейшего ухудшения экономической ситуации в России? Есть. Есть ли вероятность, что прилетит "черный лебедь"? Есть.

Если лопнет пузырь в мировой экономике, это ударит и по России: по ценам на нефть, по спросу со стороны Китая. Но это "черный лебедь".

Можем ли мы говорить, что российская экономика развалится без лопнутия глобального пузыря? Пока что ничто не указывает на то, что там должно произойти событие, которое приведет к внезапному банкротству.

Как украинский бизнес адаптируется на фоне постоянных тревог?

Напоследок о нашествии реактивных дронов, скорость которых может достигать 700–800 км/ч. Почему Путин не делал этого раньше? Многие пишут, что американский президент дал на это добро и это их сговор. Что ты об этом думаешь?

Это какая-то безумная теория заговора. С таким же успехом можно сказать, что Путину дал на это добро Папа Римский или инопланетяне.

Кстати, несколько дней назад уровень сбиваемости реактивных "Шахедов" превысил 80%. Некий прогресс есть, и это хороший показатель сбиваемости.

У Путина была возможность провести атаку на Киев обычными "Шахедами" год и два года назад. Он этого не делал, потому что сейчас они оказались в ситуации, когда ничего другого не работает, и это их очень злит. К тому же есть унижение украинскими ударами, ведь российские возможности кардинально не изменились за последние три года, а украинские – заметно выделяются.

После того как Украина стала чаще поражать цели в России, иногда даже в Москве, это вызывает эмоциональную реакцию. Они хотят показать, что "так делать нельзя". Это не рациональный шаг, это эмоциональный шаг. Почему Путин принял это решение именно сейчас – никто точно не знает.

Раньше дроны летали разбросанно по Украине, сейчас – сосредоточенно на Киев. По сути, это мало что меняет, кроме того, что Киев парализован тревогами.

Но люди и экономика учатся жить в условиях постоянной тревоги. Работают магазины, можно сходить в кино.

Массового банкротства среди бизнеса не будет?

Нет, не будет. Определенные потери есть, но бизнес перестраивается. Разрушили большой склад – сейчас огромный спрос на маленькие склады. Все возвращаются к уровню логистической активности, который был 10–15 лет назад.

Речь не о банкротстве и не о том, что нам нечего будет есть. В этом году действительно многие предприятия могут закончить год в минусе.

Но у нас уже пятый год войны. До этого три года подряд украинская экономика росла, и предприятия получали хорошую прибыль. Произойдет перенастройка импорта, и мы адаптируемся.