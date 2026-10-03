Інвестиційний банкір Сергій Фурса в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про справжні причини масованих ударів по Києву, стан російської економіки та загрози для українського бюджету.

Одна з ключових тем розмови – найбільший фінансовий ризик для України зараз полягає не лише у війні, а й у можливій втраті 26 мільярдів доларів від ЄС через відсутність політичної волі для ухвалення реформ.

Чому Путін зосередив удари на Києві?

Я прочитала твою статтю, де ти пишеш, що Путіну треба до психіатра. Він явно діє абсолютно стратегічно, але чи він може діяти на емоціях, як ти про це пишеш? Чи йому це властиво?

Я читаю західну пресу, статтю The Economist, де вони описують ці удари по Києву і кажуть, що люди з оточення вважають це божевіллям. Тобто це не сприймається як нормальна поведінка людьми з вищого оточення Росії.

Треба розуміти, що у нас є певна демонізація росіян і Путіна. Зрозуміло, вони військові злочинці, але ми іноді ірраціонально ставимось до росіян, як до вселенського зла. Воно трішки не так працює.

Тому, коли Путін зараз перейшов на новий етап ескалації, коли замість того, щоб стріляти по різних цілях по всій Україні, він почав стріляти виключно по Києву, впливаючи на психіку киян. Він почав атакувати системно ті цілі, які є абсолютно цивільними.

Раніше вони влучали в склади, але це не було системними ударами. Зараз ми бачимо системні удари. Це все не виглядає як раціональне рішення. Навіть оточення Путіна вважає, що це трішки божевільно. Власне, це не може призвести до якихось раціональних воєнних результатів. Путін хоче, щоб це змінило психіку киян.

Але треба розуміти, що у Гітлера колись була така сама стратегія, коли вони бомбардували Лондон. Проте Лондон бомбардували в тисячі разів сильніше. Тоді від тих бомбувань було пошкоджено 60% будинків.

Це кардинально відрізняється від точкових ударів по українській столиці. Створюється враження постійної небезпеки, але ймовірність бути ураженим набагато менша.

Кількість будинків, які постраждали, кардинально відрізняється від можливостей, які були у Гітлера свого часу. Тому ця стратегія вже використовувалась і тоді не спрацювала, а зараз вона ще менш ефективна.

Навіть якщо говорити, що зараз люди більш слабкі ментально, ніж 100 років тому, це не виправдовує різницю в тисячі разів в ушкодженнях. Тому ця стратегія виглядає як емоційна реакція, яка нічого не може змінити економічно.

Реакція на що? На те, що в нього стагнація на фронті? Ти кажеш, що він діє емоційно, але давай не забувати про те, що Путіну не кажуть правду. Його генерали показують йому абсолютно іншу картинку, і потім він сидить перед своїми засіданнями і просто каже нісенітницю про здобуті території.

Ми не знаємо, він каже це для себе чи для аудиторії. Він може знати правду, але вводити в оману росіян. Це абсолютно нормальна поведінка для такого типу політика.

Тому ми не знаємо, знає він чи не знає. Але так чи інакше справи на фронті, навіть якщо він думає, що вони просуваються як на картах Міноборони, не такі добрі, як раніше.

До нього прилітає директор ЦРУ розповідати, що зараз в нього розвалиться економіка, у нього палали склади по всій країні, проблеми були з портами. Це також може бути причиною цієї емоційної реакції.

Це дуже неприємно для конкретного бізнесу, це боляче. Але для економіки України набагато важливіше зараз, щоб депутати все проголосували і президент це вніс.

Оце загрожує нашій економічній стабільності – те, що немає політичної волі робити реформи. Європейський Союз майже матом вже вимушений кричати: "Робіть толоку реформ".

Удари Путіна впливають на порти, а порти дуже сильно впливають на економіку.

Удари по Києву економічно не відчутні з огляду зростання чи падіння ВВП. Це болюче, це втрати, але на загальну економічну картину це не впливає. В такий спосіб, це може бути впливом тільки на нашу психіку.

Інтерв'ю з Сергієм Фурсою: дивіться відео

Перед якою фінансовою загрозою постала Україна?

Ти згадав Європейський Союз. У нас катастрофічна діра в бюджеті. Я мала інтерв'ю з пані послом ЄС в Україні Катериною Матерновою. Вона каже, що в Брюсселі не бачать величезної діри саме в держбюджеті на 2026 рік. За її словами, проблема більше у військовому фінансуванні, що частина грошей не матеріалізувалася. Ти кажеш, що на нас майже матом криють через реформи, а в Брюсселі трішки інша картина.

Ні, вона не інша, бо виходять представники Євросоюзу і кажуть про толоку реформ. Просто пані Катерина Матернова – дипломат, а я можу казати не дипломатично.

Євросоюз не бачить дірки в бюджеті, тому що гроші на столі. Треба просто їх взяти. Дірки дійсно цього року немає, якщо ми виконаємо взяті на себе зобов'язання.

Обмеження фінансування виникають виключно з тієї причини, що понад пів року немає політичної волі прийняти необхідні для України закони. Пів року депутати і президент думали, що пройде, що знов вони почнуть нити, скажуть, що не можна під час війни робити реформу прокуратури чи ДБР, і їм все пробачать. Європейський Союз від цього втомився і сказав: "Ні, виконуйте, вам нічого не заважає це зробити".

Дуже часто плутають проблеми з поточним бюджетом і заяву Зеленського про 27 мільярдів. Це різні речі. 27 мільярдів – це про перші три місяці наступного року, де Зеленський хоче наперед отримати фінансування дефіциту бюджету.

А зараз ми маємо проблеми в поточному бюджеті через те, що оці 29 мільярдів, які лежали на столі, ми не забрали.

Технічно вже 3 мільярди з цих 29,5 проголосовані, ми їх отримуємо, а лишається 26 мільярдів і 3 місяці до кінця року. Це дуже велика сума, і саме вона загрожує нашій фінансовій стабільності.

Це повністю під контролем, бо залежить від депутатів. На ситуацію з портами ми вплинути не можемо. Ми хочемо портове перемир'я, але росіяни не хочуть, бо в них є свої обхідні шляхи, а у нас немає.

Тому ми говоримо про те, що в нас буде мінус в межах відсотка цього року. Але це не має катастрофічного впливу на фінансову стійкість, якщо всі гроші від Заходу заходять.

Гроші Заходу, які ще не зайшли – оце наша загроза, і вона повністю в наших руках. Україна має виконати свої зобов'язання, і не треба буде вмикати друкарський верстат, щоб фінансувати пенсії.

Тобто виходить, що наш найбільший фінансовий ризик – це отримати оці 29 мільярдів доларів від Європи. І ми самі винні, що просто не виконуємо умови для їх отримання?

Їх не складно виконати. Якби треба було імплементувати якийсь процес, який займає багато часу, це одне.

Але всі ці закони, які зараз потрібні, можна проголосувати за один день в першому, другому читанні і в цілому. Звісно, в правильній редакції. Якщо не намагатися відпетляти від нормальних реформ і за день все проголосувати, то післязавтра будуть гроші.

Це абсолютна рукотворна криза, створена не корупцією, не росіянами, а чисто відсутністю політичної волі робити реформи.

Чому Трамп звинувачує Україну у високих цінах на дизель?

Дональд Трамп звинувачує Україну і закликає припинити удари по російських дизельних об'єктах. Він напряму пов'язує це з високими цінами на дизель в США. Де тут правда? Де він за себе перед виборами, а де за Путіна?

Він тут не за Путіна, він тут абсолютно за себе. Він не може вийти перед виборцями США і сказати, що у вас зараз економічна криза, зростає інфляція, дизель найдорожчий, бо я не подумав і розпочав війну з Іраном.

Це буде виглядати дуже недоречно, особливо враховуючи, що Трамп вважає себе найгеніальнішим.

Чи мають українські удари по російських потужностях вплив на ринок дизеля? Мають, бо Росія зазвичай була експортером дизеля, а зараз вона імпортер.

Можливо, третина зростання ціни дизеля – це наша провина. Але дві третини – це провина Трампа і війни. Ціни на дизель почали радикально зростати в березні, коли поламалася віра у врегулювання в затоці.

Трамп просто перекладає з хворої голови на здорову і знімає з себе відповідальність. Це не допомагає, зараз в Америці розгортається дуже погана історія на ринку американського боргу.

Дуже сильно підвищуються дохідності і падають ціни на американські казначейські зобов'язання. Це найбільший ринок у світі, 40 трильйонів доларів.

Контролювати цю ситуацію не виходить, і це може стати передумовою для вибуху бульбашок у світовій економіці. Якщо Трамп заборонить експорт дизелю, це призведе до стрибка цін в Європі та Японії. Далі ефект доміно, і тріскається найбільша бульбашка фондового ринку за останні 20 років. Це буде дуже глибока економічна криза.

Половина грошей пересічного американця – це акції. Якщо трісне бульбашка, американці раптом збідніють і будуть дуже злі. Це може призвести до реального імпічменту Трампу.

Ситуація дуже напружена, і Трамп має звинуватити когось, тому звинувачує Зеленського.

А в цьому лютневому рішенні почати бомбити Іран, як пов'язаний Китай? Я читаю статті, де вже приплітають і Китай, що США готуються до протистояння.

Я не думаю, що Китай там якось пов'язаний. Я не бачив статей, які пояснюють цей зв'язок. Просто Трамп не подумав. До нього приїхав Нетаньягу, показав презентацію з "трьох слайдів", як вони дуже швидко змінять режим в Ірані.

Вони думали, що це допоможе їм потім в протистоянні з Китаєм, бо Іран постачає нафту Китаю. Хотіли змінити режим в Тегерані на прозахідний, як сталося у Венесуелі. Але це так не працює. У Венесуелі сталося диво, а два дива поспіль не спрацювало, і все.

Чи може російська економіка раптово розвалитись?

Сполучені Штати запровадять санкції проти Росії? Зараз вже пішли торги за звільнення військовополонених?

Ці торги зараз – це ідеї певних персонажів, поки що нереалізована політика. Мені видається, це буде дуже непопулярно в США. Але ризик такий є.

Паралельно двопартійним консенсусом голосується в Конгресі пакет санкцій проти Росії. На тлі цього знімати санкції виглядає дивно.

Путін вже заборонив всю статистику про експорт нафти і газу через санкції, які передбачають тиск на покупців. Тому якісь додаткові санкції очікуються. Але, звісно, у нас є завжди фактор ризику Трампа.

Тепер про підвищення податків з 2027 по 2029 рік в Росії, щоб фінансувати військові витрати. Прогноз на зростання на 2026 рік лише 0,6%. Промислове виробництво скорочується, капітальні інвестиції можуть впасти. Це момент, коли російський бізнес уже зовсім не на плаву?

Що значить бізнес не на плаву? Чи можуть падати продажі? Можуть. Чи може бізнес менше інвестувати? Може.

Але це не означає, що бізнес іде в банкрутство. Це погіршення фінансових результатів і умов життя пересічних росіян.

Є реакція на дефіцит бюджету: на аукціон з розміщення внутрішнього боргу ніхто не прийшов, Мінфін Росії нічого продати не зміг. Російська економіка продовжує фазу поступового виснаження.

Але їй дуже допомагає Трамп, бо минулого тижня були рекордні доходи з продажу нафти і нафтопродуктів за всю повномасштабну війну.

Ціна на нафту 120, а не 40. Директор ЦРУ каже Путіну, що його економіка розвалиться, але хто в це повірить при такій динаміці цін на нафту?Економіка стагнує, виснажується, і ситуація буде погіршуватися.

Але це дуже поступовий процес, і ніякого колапсу чи банківської кризи в Росії найближчим часом не буде.

Я спілкувалася з журналісткою Financial Times, і вона казала, що банкрутство часто стається так: спочатку непомітно, а потім раптово в один день. Чи може так статися з російською економікою?

Не можна робити ставку на чорного лебедя. Чи є передумови для подальшого погіршення економічної ситуації в Росії? Є. Чи є ймовірність, що прилетить чорний лебідь? Є.

Якщо трісне бульбашка у світовій економіці, це вдарить і по Росії: по цінах на нафту, по попиту з боку Китаю. Але це чорний лебідь.

Чи можемо ми говорити, що російська економіка розвалиться без лопання глобальної бульбашки? Поки що ніщо не говорить, що там має статися подія, яка призведе до раптового банкрутства.

Як український бізнес адаптується на тлі постійних тривог?

Наостанок про нашестя реактивних дронів, швидкість яких може пришвидшитися до 700 – 800 км. Чому Путін не робив цього раніше? Багато хто пише, що американський президент дав на це добро і це їхній договорняк. Що ти про це думаєш?

Це якась божевільна теорія змови. З таким же успіхом можна сказати, що Путіну дав на це добро Папа Римський або інопланетяни.

До речі, кілька днів тому рівень збиття реактивних "Шахедів" був понад 80%. Якийсь прогрес є, і це хороший рівень збиття.

У Путіна була спроможність атакувати Київ звичайними "Шахедами" і рік, і два тому. Він цього не робив, бо зараз вони потрапили в ситуацію, коли інше не працює, і це їх дуже злить. Плюс є приниження українськими ударами, бо російська спроможність кардинально не змінилася за останні три роки, а українська вирізняється.

Після того, як Україна стала частіше вражати цілі в Росії, іноді навіть у Москві, це викликає емоційну реакцію. Вони хочуть показати, що "так робити не можна". Це не є раціональним кроком, це емоційний крок. Чому Путін прийняв це рішення саме зараз – ніхто точно не знає.

Раніше дрони летіли розпорошено по Україні, зараз концентровано на Київ. По суті, це мало що міняє, окрім того, що Київ паралізований тривогами.

Але люди і економіка вчаться жити в рамках постійної тривоги. Працюють магазини, можна сходити в кіно.

Масового банкрутства серед бізнесу не буде?

Ні, не буде. Певні втрати є, але бізнес переналаштовується. Вибили великий склад – зараз величезний попит на маленькі склади. Всі повертаються на рівень логістичної активності, яка була 10 – 15 років тому.

Це не про банкрутство і не про те, що нам не буде чого їсти. Цього року дійсно багато бізнесів можуть закінчити в мінус.

Але у нас п'ятий рік війни. До цього три роки поспіль українська економіка зростала, і бізнеси отримували хороші прибутки. Буде переналаштування імпорту, і ми адаптуємося.