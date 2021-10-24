Бюро экономической безопасности объявило первый конкурсный набор сотрудников
Источник:Бюро экономической безопасности
Бюро экономической безопасности объявило первый конкурсный набор сотрудников. В частности говорится, что ищут почти 30 государственных служащих.
Говорится о госслужащих категории "В". Соответствующий приказ подписал директор БЭБ Вадим Мельник.
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Новообразованное Бюро экономической безопасности объявило конкурс на должности
Приказом Бюро экономической безопасности Украины от 23 октября 2021 года №9-к объявило конкурс на занятие вакантных должностей государственной службы категории "В",
– сообщили на сайте.
Директор БЭБ сообщил, что сейчас говорится об ориентировочно 30 вакансиях.
"Автоматический перевод сотрудников из других органов в БЭБ не предусмотрен, следовательно у всех будут равные возможности проявить себя во время конкурсного отбора", – заявил Мельник. Он также добавил, что "подаваться могут все, кто отвечает определенным условиям, – и опытные специалисты и молодые специалисты".
Заверил, что решающие для конкурсной комиссии – знания. Начало приема документов уже объявили и он продлится до 2 ноября 2021 года.
Документы претендентов будут принимать до 2 ноября / Скриншот приказа с сайта Бюро
БЭБ ищет почти 30 госслужащих / Скриншот приказа с сайта Бюро
БЭБ объявило конкурс / Скриншот приказа с сайта Бюро
Коротко о новообразованном БЭБ
- БЭБ будет расследовать преступления против нашего государства. Своей деятельностью ведомство должно уменьшить долю теневого бизнеса в государстве, в то же время увеличить поступления налогов и сборов.
- Бюро будет контролировать деятельность бенефициаров финансовых операций и искать нарушения закона в обращении средств структур бизнеса и государства. Ведомство будет иметь полномочия Службы безопасности и налоговой милиции.
- В августе 2021 года ведомство возглавил глава фискальной службы Вадим Мельник.
- Запустить БЭБ должны были 25 сентября, однако перенесли на 25 ноября. После этого Государственная фискальная служба должна прекратить свое существование.