Бюро экономической безопасности возглавил глава фискальной службы Мельник, – СМИ

Бюро экономической безопасности (БЭБ) возглавил руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Глава конкурсной комиссии Тимофей Милованов 14 августа называл Мельника одним из трех претендентов.

Андрей Мельник был главой Государственной фискальной службы с 2020 года. Информацию о новом назначении обнародовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Вадима Мельника избрали главой БЭБ

Ну все, finita la commedia, БЭБ возглавил нынешний руководитель ГФС Вадим Мельник,

– написал нардеп.

Он также добавил свою мысль: "А идея то какая была хорошая".

Кстати, о том, что Мельник один из трех кандидатов, который прошел в заключительный этап конкурса на должность главы БЭБ, сообщал глава конкурсной комиссии Тимофей Милованов. Тогда в списке также фигурировали Василий Горбаль и Аттила Ковчи.

Что известно о Вадиме Мельнике

Вадим Мельник – полковник налоговой милиции. Родился 2 мая 1972 года в Житомире.

Он окончил Харьковский военный университет в 1994 году по квалификации радиоинженер.

В 2000 году получил юридическое образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

В течение 2000 – 2014 годов служил в налоговой милиции в органах ГНА, ГНС, Миндоходов.

С 2014 по 2016 год был начальником Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

С 2016 по 2020 год работал в учреждениях высшего образования. В частности доцентом кафедры финансовых расследований Университета ГФС, затем – преподавателем, докторантом кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности Сумского госуниверситета.

В 2020 году был менеджером Аппарата директора по экономической и информационной безопасности Укрзализныци.

С конца 2020 года – глава Государственной фискальной службы Украины.