Бюрократическая машина России буксует, – Андрющенко назвал планы Путина на Мариуполь

В Кремле продолжают размышлять, как аннексировать временно оккупированные территории Украины. Скорее всего, пока окончательное решение не было принято, однако есть несколько вариантов.

Об этом сообщил 24 канала советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он предположил, как россияне хотят аннексировать Мариуполь, в частности, Донецкую область.

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Нерешенный вопрос Кремля

Как отметил Андрющенко, в планах по присоединению к России временно оккупированных территорий Донецкой области путается даже ее незаконный псевдовотаж Денис Пушилин. Советник также подчеркнул, что такие решения принимает только один человек – президент России Владимир Путин и его бюрократы.

Сейчас эта бюрократическая машина России буксует, поскольку у них есть большой нерешенный вопрос,

– отметил Андрющенко.

Он пояснил, что захватчики должны одновременно аннексировать оккупированные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, подчеркнул, что россияне не будут изобретать какой-либо отдельный механизм для каждой из областей.

"Они придумают универсальный механизм для всех этих территорий, желающих сейчас аннексировать", - заметил советник.

Как Россия хочет присоединить территории

По словам Андрющенко, то, что сейчас происходит на временно оккупированных Россией территориях украинских областей, больше похоже на какие-то неосуществимые фантазии местных коллаборантов и непонятные действия.

Мы уверены, что будет какое-нибудь одно решение. Новый незаконный референдум, или более простой путь – обращение коллаборантов в Россию, чтобы и их приняла в свой состав, поскольку играть в псевдореферендумы не нужно ни агрессорцы, ни временно оккупированным территориям,

– подчеркнул советник.

Решения до сих пор не приняли

Как подчеркнул Андрющенко, в Кремле до сих пор окончательно не было принято решение, каким путем присоединить временно оккупированные территории Украины. Он отметил, что у россиян был отдельный план по псевдореферендуму и даже первые шаги к его подготовке, однако еще в начале мая 2022 года оккупанты от этого отказались.

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"Сейчас нет никаких движений в ту сторону, поэтому думаю, что россияне привлекут какой-то другой механизм. Проще и понятнее для всех, более контролируемый", - подытожил советник.

Андрющенко рассказал о планах Путина на оккупированные территории: смотрите видео



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