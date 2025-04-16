США производят 2 системы Patriot в год: на что должна делать ставку Украина для усиления ПВО

Украине нужно усиливать противовоздушную оборону для защиты от российских обстрелов ракетами и дронами. Наша страна даже готова приобрести 10 дополнительных систем Patriot у США, однако есть несколько нюансов.

В эфире 24 Канала бывший офицер Воздушных сил, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский сказал, что нужно делать Украине для усиления противовоздушной и противоракетной обороны.

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На чем должна сосредоточиться Украина

По мнению бывшего офицера Воздушных сил, Украине сейчас нужно больше смотреть в сторону развертывания своих возможностей и сотрудничества с Европой, ведь у Европы те же самые проблемы с ВПК, что и у нас.

ОПК не фрагментирован, нет единой унификации стандартов. Поэтому здесь есть о чем общаться с Европой в направлении развития собственной системы противоракетной обороны,

– отметил Храпчинский.

На самом деле Украина имеет эшелонированную систему противовоздушной обороны, но у нее нет противоракетной защиты, именно против баллистических и межконтинентальных баллистических ракет. Основной вопрос все же в развитии собственной системы с учетом украинских государственных или частных компаний.

К слову, Украина уже разрабатывает собственную систему противовоздушной обороны стратегического уровня.

Какие мощности производства Patriot в США

Соединенные Штаты в год производят около 12 – 16 пусковых систем к Patriot, то есть 2 системы, и примерно 250 ракет к ним.

Это около двух дивизионов, потому что в дивизион входит в среднем один командный пункт, средство радиолокации, машина питания, а также дополнительно машина для разгрузки и шесть или восемь пусковых установок,

– сказал Храпчинский.

Он отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Соединенные Штаты так и не увеличили производство данных средств защиты. То потребность есть, но Соединенные Штаты даже при президентстве Джо Байдена не развернули свое производство.

Украина, конечно, может приобрести систем ПВО у стран, которые их эксплуатируют. Например, Израиль практически не использует системы Patriot, потому что ЦАХАЛ преимущественно предпочитает системы Arrow и THAAD. Последняя хорошо подошла бы Украине, потому что со стороны России есть высокая угроза баллистических ударов, по которым надо работать системами противоракетной защиты, а не противовоздушной обороны.

Израиль мог бы предоставить, но у нас достаточно сложные отношения с Иерусалимом. Остальные страны пытаются передать. В частности, недавно Нидерланды передали дополнительный командный пункт. То есть мы можем сформировать отдельный дивизион и увеличить свои возможности,

– добавил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ.

Patriot – это система с раздельным перехватом аэродинамических и баллистических целей. Однако Patriot может перехватывать на высотах до 30 – 40 километров, а системы противоракетной защиты – на высоте 100 километров, то есть в самой высокой траектории полета, когда еще ракета не осуществляет дополнительные маневры, которые затрудняют ее перехват, или не выпускают приманки, которые тоже затрудняют перехват.