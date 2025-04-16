Украина уже имеет несколько перспективных проектов, которые могут эффективно противодействовать этой угрозе. Они значительно дешевле, чем американскую систему Patriot и израильскую "Пращу Давида". Речь идет об отечественных комплексах "Кольчуга" и "Кильчень". Больше 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

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Какие есть проблемы с выявлением и уничтожением баллистики

Криволап подчеркнул: если дальность удара "Искандера" 500 километров, необходимо обеспечить обнаружение момента, когда оперативно-тактический ракетный комплекс выезжает из укрытия и занимает позицию для пуска.

Такие системы могут эффективно работать только при наличии современных систем дальнего радиолокационного обнаружения. Даже АВАКС на таком расстоянии вряд ли сможет постоянно отслеживать перемещение именно ОТРК. Однако можно рассматривать использование искусственного интеллекта для распознавания образов и поиска определенных закономерностей в действиях врага, ведь военные обычно действуют по алгоритмам.

Впрочем, имеющихся эффективных систем я не видел и не знаю,

– отметил авиаэксперт.

Фактически, единственная возможность – это спутниковое наблюдение, и то только с помощью SAR (радиолокационного излучения поверхности). Но это медленный процесс, не работающий в режиме реального времени. На развертывание ОТРК нужно около 20 минут, а полет ракеты – около 5 – 10 минут, в зависимости от дистанции. То есть система реагирования должна быть максимально быстрой.

Далее – допустим, что удалось обнаружить комплекс. Следующая задача – точно определить координаты цели, оперативно передать их средствам поражения. Самым эффективным средством в этом случае могла бы быть баллистическая ракета, способная действовать на таком расстоянии. Но возникает вопрос: успеет ли она поразить ОТРК до того, как ракета этого комплекса достигнет нашей территории.

О системах "Кольчуга" и "Кильчень"

Когда Константин Криволап задумался над средствами обнаружения и противодействия, то вспомнил об украинской разработке – системе пассивного радионаблюдения "Кольчуга". Когда-то вокруг нее было много скандалов, и фактически ее развитие было остановлено под давлением США.

Но эта система пассивной горизонтальной разведки была уникальной. В мире ее никто так и не смог повторить, а она позволяла бы обнаруживать цели на расстоянии до 700 километров,

– отметил он.

После 2014 года основные специалисты предприятия, которое разрабатывало "Кольчугу", переехали из Донецка в Киев и создали новую компанию, которая сейчас активно работает над различными проектами. Идет ли сейчас речь о восстановлении "Кольчуги" – неизвестно.

Еще одна перспективная украинская разработка – это зенитно-ракетный комплекс "Кильчень", представленный в 2018 году КБ "Южное". Ракеты для него должны были производить на "Южмаше", а радиолокационные системы – другие украинские предприятия. Предполагалось, что стоимость комплекса будет в 7 – 8 раз ниже американского Patriot, и даже если цена выросла бы вдвое – все равно это было бы в несколько раз дешевле.

Интересно! Израильская система "Праща Давида" стоит примерно втрое дешевле Patriot, и ракеты к ней – также.

КБ "Южное" просило 3 года на создание прототипа, что является вполне нормальным сроком. Даже если бы это заняло 4 года – это не критично. Но разработку так и не запустили. Возможно, сейчас, когда в Украине наконец заговорили о создании собственной системы стратегической ПВО, комплекс "Кильчень" мог бы стать ее частью.

Это был бы лучший ответ за Кривой Рог и Сумы,

– отметил авиационный эксперт.

Напомним, в результате российского удара баллистикой по Кривому Рогу 4 апреля погибли 20 человек, ранены – 75. В Сумах в результате атаки врага погибли 35 человек и известно о более 120 пострадавших.