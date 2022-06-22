Благодаря читателям 24 канала удалось купить авто для ВСУ: теперь волонтеры собирают на аптечки

Благодаря помощи читателей сайта 24 канала Благотворительный фонд "Как ты?" собрал средства на еще 3 автомобиля, которые уедут на фронт помогать нашим защитникам и защитницам.

Но теперь фонд решил сконцентрироваться на тактической медицине, поскольку одна из основательниц парамедик и разбирается в стандартах боевых аптечек, которые сейчас часто подделывают или небрежно составляют.

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Одна аптечка стоит более 200 долларов: их нужно тысячи

К сожалению, часто случается, что в аптечки кладут плохие турникеты и бандажи и, к примеру, совершенно тупые ножницы. А такая халатность может стоить жизни нашим воинам. Так что фонд "Как ты?" решил взять дело в свои руки.

Одна хорошо упакованная аптечка стоит более 200 долларов. А таких аптечек нужно тысячи.



Аптечка для защитников / Фото фонда "Как ты?"

Фонд просит приобщаться донатом – важна каждая гривна. Если вы имеете свою организацию или являетесь ее членом, имеете свой бизнес или приобщены к такому, то можете стать партнером БФ "Как ты?". Организация – полностью прозрачная и предоставляет отчетность за вложенные в благотворительность средства.

Автомобили, которые помогли купить читатели 24 канала: Фото фонда "Как ты?"

Что известно о фонде "Как ты?"

Основательницы фонда – журналистка 24 канала Екатерина Козачинская и парамедик ветеран Алина Вяткина. Они волонтерят с первых дней полномасштабного вторжения, а теперь вместе с другими волонтерами учредили Благотворительный фонд "Как ты?".

Большинство команды знакомы еще с 2014 года и начали волонтерить еще тогда, когда Россия впервые вторглась в независимую Украину.

Полномасштабное вторжение снова свело всех вместе. С 24 февраля они активно волонтерят, оказывая украинским военным помощь в виде необходимого снаряжения и тактической медицины.

С начала полномасштабного вторжения "Как ты?" отправили в "горячие места" десятки тепловизоров, автомобили, тысячи турникетов и сотни тактических аптечек. Все благодаря средствам, которые присылают украинцы, партнеры и доноры из-за границы.

"Как ты?" работает ради нашей победы / Фото предоставлено фондом

Реквизиты для помощи

UAH (гривны)

На карточку: 5169 3305 3010 2455

На счет: UA533052990000026002021025872; ЕГРПОУ 44904807; Получатель: БО БФ ЯК ТИ??; Назначение платежа благотворительность.

USD

IBAN: UA213052990000026004021017747

USREOU: 44904807

SWIFT: PBANUA2X; Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; Name of the organization: CF HOW ARE UA

EUR

IBAN: UA523052990000026000011025549; USREOU: 44904807; SWIFT: PBANUA2X; Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; Name of the organization: CF HOW ARE UA.

Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com

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