Благодаря читателям 24 канала удалось купить авто для ВСУ: теперь волонтеры собирают на аптечки
Благодаря помощи читателей сайта 24 канала Благотворительный фонд "Как ты?" собрал средства на еще 3 автомобиля, которые уедут на фронт помогать нашим защитникам и защитницам.
Но теперь фонд решил сконцентрироваться на тактической медицине, поскольку одна из основательниц парамедик и разбирается в стандартах боевых аптечек, которые сейчас часто подделывают или небрежно составляют.
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Одна аптечка стоит более 200 долларов: их нужно тысячи
К сожалению, часто случается, что в аптечки кладут плохие турникеты и бандажи и, к примеру, совершенно тупые ножницы. А такая халатность может стоить жизни нашим воинам. Так что фонд "Как ты?" решил взять дело в свои руки.
Одна хорошо упакованная аптечка стоит более 200 долларов. А таких аптечек нужно тысячи.
Аптечка для защитников / Фото фонда "Как ты?"
Фонд просит приобщаться донатом – важна каждая гривна. Если вы имеете свою организацию или являетесь ее членом, имеете свой бизнес или приобщены к такому, то можете стать партнером БФ "Как ты?". Организация – полностью прозрачная и предоставляет отчетность за вложенные в благотворительность средства.
Автомобили, которые помогли купить читатели 24 канала: Фото фонда "Как ты?"
Что известно о фонде "Как ты?"
Основательницы фонда – журналистка 24 канала Екатерина Козачинская и парамедик ветеран Алина Вяткина. Они волонтерят с первых дней полномасштабного вторжения, а теперь вместе с другими волонтерами учредили Благотворительный фонд "Как ты?".
Большинство команды знакомы еще с 2014 года и начали волонтерить еще тогда, когда Россия впервые вторглась в независимую Украину.
Полномасштабное вторжение снова свело всех вместе. С 24 февраля они активно волонтерят, оказывая украинским военным помощь в виде необходимого снаряжения и тактической медицины.
С начала полномасштабного вторжения "Как ты?" отправили в "горячие места" десятки тепловизоров, автомобили, тысячи турникетов и сотни тактических аптечек. Все благодаря средствам, которые присылают украинцы, партнеры и доноры из-за границы.
"Как ты?" работает ради нашей победы / Фото предоставлено фондом
Реквизиты для помощи
UAH (гривны)
- На карточку: 5169 3305 3010 2455
- На счет: UA533052990000026002021025872; ЕГРПОУ 44904807; Получатель: БО БФ ЯК ТИ??; Назначение платежа благотворительность.
USD
- IBAN: UA213052990000026004021017747
- USREOU: 44904807
- SWIFT: PBANUA2X; Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; Name of the organization: CF HOW ARE UA
EUR
- IBAN: UA523052990000026000011025549; USREOU: 44904807; SWIFT: PBANUA2X; Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; Name of the organization: CF HOW ARE UA.
Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com
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