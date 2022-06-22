Але тепер фонд вирішив сконцентруватися на тактичній медицині, оскільки одна із засновниць парамедикиня і розуміється на стандартах бойових аптечок, які зараз часто підробляють або ж недбало складають.

До теми Евакуація ведмедів та доставка критично важливих ліків: Альянс громадського здоров'я рятує життя

Одна аптечка коштує понад 200 доларів: їх треба тисячі

На жаль, часто трапляється, що в аптечки кладуть погані турнікети та бандажі й, до прикладу, абсолютно тупі ножиці. А така недбалість може коштувати життя нашим воїнам. Тож фонд "Як ти?" вирішив взяти справу у свої руки.

Одна добре напакована аптечка коштує понад 200 доларів. А таких аптечок потрібно тисячі.



Аптечка для захисників / Фото фонду "Як ти?"

Фонд просить долучатись донатом – важлива кожна гривня. Якщо ви маєте свою організацію або є її членом, маєте свій бізнес або ж долучений до такого, то можете стати партнером БФ "Як ти?". Організація – цілком прозора та надає звітність за вкладені у благодійність гроші.

Автівки, які допомогли купити читачі 24 каналу: Фото фонду "Як ти?"

Що відомо про фонд "Як ти?"

Засновниці фонду – журналістка 24 каналу Катерина Козачинська та парамедикиня ветеранка Аліна Вяткіна. Вони волонтерять з перших днів повномасштабного вторгнення, а тепер разом з іншими волонтерами заснували Благодійний фонд “Як ти?”.

Більшість команди є знайомими ще з 2014 року й почали волонтерити ще тоді, як Росія вперше вторглася в незалежну Україну.

Повномасштабне вторгнення знову звело всіх разом. Від 24 лютого вони активно волонтерять, надаючи українським військовим допомогу у вигляді необхідного спорядження і тактичної медицини.

Від початку повномасштабного вторгнення "Як ти?" відправили у "найгарячіші місця" десятки тепловізорів, автомобілі, тисячі турнікетів та сотні тактичних аптечок. Все завдяки коштам, які надсилають українці, партнери й донори з-за кордону.

"Як ти?" працює заради нашої перемоги / Фото надано фондом

Реквізити для допомоги

UAH (гривні)

На картку: 5169 3305 3010 2455

На рахунок: UA533052990000026002021025872; ЄДРПОУ 44904807; Отримувач: БО БФ ЯК ТИ?; Призначення платежу: благодійність.

USD

IBAN: UA213052990000026004021017747

USREOU: 44904807

SWIFT: PBANUA2X; Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; Name of the organization: CF HOW ARE UA

EUR

IBAN: UA523052990000026000011025549; USREOU: 44904807; SWIFT: PBANUA2X; Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; Name of the organization: CF HOW ARE UA.

Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com

Це цікаво Джолі, Пенн, Стіллер, Шрайбер: які голлівудські зірки відвідали Україну під час війни

До теми – парамедикиня "Тайра" розповіла про умови полону: дивіться відео