Благодарность силам ПВО и работа над дронами с партнерами: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 30 мая записал традиционное вечернее обращение к украинцам. В видео глава государства рассказал о подготовке к Саммиту мира.

Кроме того, Зеленский поблагодарил силы ПВО за отражение ночной атаки. В то же время глава государства подчеркнул, что работает над усилением обороноспособности наших защитников неба.

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Благодарность силам ПВО за отработку по целям врага

Владимир Зеленский в обращении поблагодарил всех наших защитников неба – воинов мобильных огневых групп, наших Воздушных сил Украины, всех подразделений ПВО, которые ежедневно и каждую ночь защищают наши города и общины от российских ракет и дронов.

Очень важна ваша эффективность, ваша меткость, воины, и мы максимально работаем для того, чтобы добавить силы и возможностей нашей защите неба,

– отметил президент.

Глава государства заверил, что будет в ближайшее время много коммуникации по усилению противовоздушной обороны с партнерами – относительно новых систем ПВО и совместных производств. А также в частности производств дронов – увеличение объемов и привлечения специальных инвестиций в такие производства.

"Это и совместные производства с нашими партнерами, и работа в нашей стране. Спасибо каждому в мире, кто поддерживает Украину в этом и кто убеждает других лидеров, другие государства помогать", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина уже имеет часть подтверждений от лидеров по увеличению наших возможностей ПВО, и главное – реализовать их полностью и добавить еще соответствующих договоренностей.

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Совещания с международными партнерами по Саммиту мира

Зеленский также отметил, что провел несколько совещаний с нашей внешнеполитической командой о необходимых результатах этого июня.

Мы подробно планируем переговоры, встречи наших представителей, содержание документов. Это касается и оборонных пакетов для Украины, и новых соглашений по безопасности, и Саммита мира,

– пояснил украинский глава.

Президент отметил, что фактически ежедневно украинская власть добавляет участников Саммита и противодействует российским попыткам сорвать или ослабить Саммит.

"Сейчас каждый представитель Украины имеет свою четкую задачу – как сделать следующий месяц более результативным для Украины. И каждый месяц, каждую неделю, каждый день должны добавлять силы нашему государству, нашему обществу в защите, в нашей защите", – подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что сила Украины зависит от всех, кто работает на государство и в нем.

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Зеленский в обращении рассказал, что вчера на Харьковском направлении на войне погибла Ирина Цыбух – боевой медик "Госпитальеров", одна из тех, кто не только защищал государство, но и делал все, чтобы другие приобщались, тренировались, учились быть эффективными.

В частности, это касается и в вопросах фронтовой медицины, и в вопросах уважения к украинским воинам – в вопросах мемориализации подвига украинцев.

Мои соболезнования всем собратьям и друзьям, всем близким Ирины. Каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены,

– сказал президент.

Напоследок украинский глава пожелал вечной и светлой памяти всем, кто отдал свою жизнь ради Украины. Он поблагодарил каждого и каждой в мире, кто неравнодушен и делает все возможное, чтобы российское зло скорее ушло с украинской земли.