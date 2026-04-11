Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня: видео с Иерусалима
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Страстную субботу, 11 апреля, сошел Благодатный огонь. После церемонии его передадут в храмы в разных странах мира.
Церемония происходит ежегодно накануне Пасхи и символизирует свет Воскресения Иисуса Христа, передает 24 Канал.
Что известно о схождении Благодатного огня в 2026 году?
В Иерусалиме начинается церемония восхождения Благодатного Огня: двери Храма Гроба Господня уже открыты.
Открытие дверей – это ежедневный ритуал, а его уникальность в том, что ключи сохраняет мусульманская семья, обеспечивающая нейтралитет между разными христианскими конфессиями, разделяющими храм.
Отметим, что традиционно схождение Благодатного огня проходит в кувуклии храма Гроба Господня – мраморной пещере, где, по христианским верованиям, был похоронен Иисус Христос.
Согласно верованиям, если Благодатный огонь не сойдет, это может означать начало Второго пришествия и конец света.
Известно, что огонь в храме поддерживается в течение года, однако накануне Великой субботы он исчезает. Утром этого дня представители различных христианских конфессий осматривают кувуклию и запечатывают ее.
В этом году тысячи паломников снова собрались в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня. На церемонии присутствовали представители семи христианских конфессий, в частности православной, армянской, католической, греко-католической, коптской и протестантской.
Ожидается, что после схождения Благодатный огонь доставят и в украинские храмы.
Что известно о Пасхе в 2026 году?
В 2026 году Воскресение Христово у христиан восточного и западного обрядов происходит в разные дни. Католики отметили Пасху еще 5 апреля, а православные, греко-католики и другие восточные церкви будут праздновать – 12 апреля.
В Украине, несмотря на праздник, продолжают действовать условия военного положения, поэтому в большинстве областей не будет Пасхальной службы ночью из-за комендантского часа. В то же время некоторые храмы могут впустить верующих накануне комендантского часа, а выпустить тогда уже после его окончания, если позволит ситуация с безопасностью.
В то же время в СБУ предупредили о риске провокаций и терактов со стороны России во время Пасхи. В Службе безопасности призвали украинцев быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях правоохранителей.