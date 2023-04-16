Благодатный огонь уже доставили в Украину: первое фото
Источник:Бабель
Благодатный огонь уже в Украине. Теперь его доставят в кафедральный собор Святой Троицы Православной церкви Украины в Луцке и передадут всем храмам ВЦУ.
Об этом сообщили представители общественной организации "Волынского братства Святого Владимира Великого", которые были задействованы в передаче огня от Польской православной церкви.
Смотрите также Пасхальная служба из Михайловского Златоверхого собора: смотреть онлайн
ПЦУ привезла в Украину Благодатный огонь
В сети показали фотографии с благодатным огнем на украинской границе.
Огонь ехал из Варшавы и отправится в кафедральный собор Святой Троицы Православной церкви Украины в Луцке, после чего его передадут всем храмам ВЦУ. Вот фото передачи огня в Варшаве.
Сообщается, что благодатный огонь доставляли по благословению Митрополита Луцкого и Волынского Михаила, при содействии "Волынского братства Святого Владимира Великого".
ПЦУ привезла в Украину Благодатный огонь / Фото Бабеля
Напомним, 15 апреля в Старом городе Иерусалима в Храме Гроба Господня в Великую субботу, в канун Пасхи, сошел Благодатный огонь. Церемонию восхождения возглавлял Патриарх Иерусалимский Феофил III.
У храма собирались тысячи христиан, даже были незначительные стычки. Доступ к храму, однако, ограничили из-за слишком большого потока людей. Внутрь пустили 1 800 верующих, включая журналистов.
Пасхальные богослужения ПЦУ и УГКЦ
- Утром 16 апреля проходят праздничные службы по случаю праздника Воскресения Христа в храмах Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.
- Впервые пасхальное богослужение ПЦУ состоится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Ожидается, что будет служить и. наместника Лавры архимандрит Авраамий. Трансляция намечена на 5 канале 16 апреля в 08:00.
- Чтобы подробнее узнать о том, где смотреть Пасхальные богослужения – переходите по ссылке.