Благородная роль Украины – вылечить мир от российской "болезни", – Соболев
Украина героически отражает вражеские атаки и уничтожает русских захватчиков. Однако на освобождении украинских территорий останавливаться не стоит, нужно добиться, чтобы РФ стала мирной, демократической страной.
Так считает экс-депутат и общественный деятель Егор Соболев в эфире 24 канала.
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Благородная цель Украины
Он объяснил, почему нас любят другие страны? "Потому что все чувствуют, что эта неизвестная, коррумпированная и не до конца организованная Украина оказалась на самом деле главным спасителем всего цивилизованного мира. И наша задача – сохранить доверие от других стран и вылечить мир от путинской России", – говорит Соболев.
Это благородная и важная историческая цель – излечить мир от этой "болезни", которая называется Российской империей. Она, кстати, мучает много наций, а не только нашу,
– подчеркнул он.
По мнению Соболева, когда кремлевские ОМОНовцы становятся нашим черноземом, жители Брянска или Челябинска должны быть благодарны, ведь украинцы освобождают их от бьющих, унижающих и бросающих за решетку россиян людей.
Надо сделать Россию демократической и разоруженной
Егор Соболев заверил, что Донбасс нужно отвоевать, но на этом нельзя останавливаться.
По его словам, если эта "империя зла" останется в своих границах и продолжит собирать новые силы и снова нападет на Украину, то с этим мы не должны мириться.
Следует принять решение демилитаризации РФ, и оно будет означать полную победу в покое Украины. Разоруженная мирная, демократическая Россия – это единственный уровень, на котором мы сможем успокоиться. Но к этому нужно идти шаг за шагом,
– считает Соболев.
Ранее Егор Соболев говорил, что России своими агрессивными действиями не удалось запугать Украину. Однако Владимир Путин этого до сих пор не понял. По мнению журналиста, в противостоянии с объединенной Украиной у нынешней России нет никакого шанса.
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