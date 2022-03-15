Так вважає ексдепутат та громадський діяч Єгор Соболєв в ефірі 24 каналу.

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Шляхетна мета України

Він пояснив, чому нас люблять інші країни. "Бо всі відчувають, що ця невідома, корумпована та не до кінця організована Україна виявилася насправді головним рятівником всього цивілізованого світу. І наше завдання – зберегти ту довіру від інших країн та вилікувати світ від путінської Росії", – каже Соболєв.

Це шляхетна і важлива історична мета – вилікувати світ від цієї "хвороби", яка називається Російською імперією. Вона, до речі, мучить багато націй, а не лише нашу,

– наголосив він.

На думку Соболєва, коли кремлівські ОМОНівці стають нашим чорноземом, мешканці Брянська чи Челябінська мають бути вдячні, адже українці звільняють їх від людей, які б’ють, принижують та кидають за ґрати росіян.

Треба зробити Росію демократичною та роззброєною

Єгор Соболєв запевнив, що Донбас треба відвоювати, але на цьому не можна зупинятися.

За його словами, якщо ця "імперія зла" залишиться у своїх кордонах і продовжить збирати нові сили і знову нападе на Україну, то з цим ми не маємо миритися.

Потрібно прийняти рішення демілітаризації РФ, і воно буде означати повну перемогу і спокій України. Роззброєна мирна, демократична Росія – це єдиний рівень, на якому ми зможемо заспокоїтися. Але до цього треба йти крок за кроком,

– вважає Соболєв.

Додамо, що раніше Єгор Соболєв казав, що Росії своїми агресивними діями не вдалось залякати Україну. Однак Володимир Путін це досі не зрозумів. На думку журналіста, у протистоянні з об'єднаною Україною у нинішньої Росії немає жодного шансу.

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