Ради самого дорогого укола в мире: военные и ветераны объединились на Говерле, чтобы собрать средства

Ветераны вместе с военными и художниками написали картины на самой высокой точке Украины, чтобы спасти 9-летнего Данилка из Прикарпатья. Для него собирают деньги на жизненно необходимый укол. Мальчик борется с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна. На лечение требуется более 3 миллионов долларов.

Продолжается сбор средств для него. 26 июля будут определены два победителя: один из них, внесший самый крупный взнос, получит картину, а второго организаторы выберут случайным образом из числа всех участников. В эфире 24 Канала мама Данилка Оксана Зварун-Винтонив и ветеран, офицер ВСУ, основатель ветеранского объединения "Волк" Мстислав Тарас анонсировали мероприятие, которое готовят ко Дню рождения мальчика.

9-летний Данило нуждается в самых дорогих лекарствах в мире

Мама Данилка рассказала, что когда она узнала о диагнозе сына, жизнь кардинально изменилась, для семьи это стало шоком. Мышечная дистрофия Дюшенна – тяжелое генетическое заболевание.

В Украине возможна только поддерживающая терапия, но мы искренне верим, что сможем спасти нашего сына с помощью препарата "Элевидис". Однако двумя основными препятствиями для получения инъекции являются время и средства. Поскольку этот препарат является самым дорогим лекарством в мире,

– рассказала Оксана Зварун-Винтонив.

Ежедневно мальчик принимает ряд препаратов, в частности кортикостероиды, а также проходит комплекс реабилитационных мероприятий. Женщина рассказала, что сталкивается с дефицитом сертифицированных лекарств. Организация "Дюшенна Украины", объединившая родителей, чьи дети имеют такой диагноз, и врачей, ведет переговоры, чтобы Минздрав позаботился о таких детях и предоставил возможность получать необходимые препараты в Украине.

"То есть чтобы все эти дети были на учете и специалисты контролировали прием кортикостероидов и других препаратов, которые уже сертифицированы в Европе. Сейчас там вводятся 2 препарата в рамках государственных программ ("Гивиностат" и "Воморолон"). Для наших детей пока эти лекарства недоступны в Украине", – констатировала Оксана Зварун-Винтонив.

Акция ради спасения на Говерле

Ветеран, офицер ВСУ, основатель ветеранского объединения "Волк" Мстислав Тарас рассказал, что, узнав об истории Данилка, решил помочь собрать средства на лекарства для него. Он отметил, что целью было привлечь внимание украинцев, объединить их вокруг Данилка. Было принято решение ветеранам Сил обороны подняться на Говерлу и нарисовать вместе с художниками 2 картины в качестве призов для участников благотворительного сбора.

Акция на горе Говерла / Фото: Мстислав Тарас

Пуля всегда поражает цель, а искусство поражает сердце. И поэтому мы такой акцией хотели объединить всех украинцев ради того, чтобы все-таки достичь этой цели и до октября сделать все возможное и невозможное для того, чтобы собрать необходимую сумму, чтобы Данилко мог бегать, как мы, по горам и быть крепким и здоровым,

– заявил Мстислав Тарас.

Он добавил, что украинцы объединяются и вносят донаты. Говорит, что видит на экране телефона, как каждую секунду кто-то перечисляет немалые суммы. Ветеран призвал неравнодушных помочь Данилку и анонсировал мероприятие по случаю его 10-летия.

"25 августа у Данилка день рождения, мы хотим организовать первое в Украине, возможно, в мире такое мероприятие. Ветераны смогут помочь ему подняться на гору Говерлу. Мы хотим там вместе с ним отпраздновать его праздник и показать всей Украине и миру, что мы сильны. Нужна небольшая ваша помощь, чтобы к октябрю мы достигли результата и получили важный стимул. Хотим на примере Данилка на самой высокой точке Украины доказать, что в этой жизни нет ничего невозможного", – подытожил Мстислав Тарас.

К сведению! За донат от 200 гривен можно стать участником благотворительного аукциона и выиграть картину. Присоединиться к сбору средств можно по ссылке на банку или указанному ниже QR-коду. Номер банковской карты: 4874 1000 2266 7300. Номер карты "Приватбанка": 4149609049263744. Номер карты в долларах США: 4149497539474991. Номер карты в евро: 5168745655070511.

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