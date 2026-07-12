Триває збір коштів для нього. 26 липня буде визначено 2-х переможців: один за найбільший донат отримає картину, а другого організатори оберуть довільно з-поміж всіх учасників. В етері 24 Каналу мама Данилка Оксана Зварун-Вінтонів та ветеран, офіцер ЗСУ, засновник ветеранського об'єднання "Вовк" Мстислав Тарас анонсували захід, який готують до Дня народження хлопчика.

9-річний Данило потребує найдорожчих ліків у світі

Мама Данилка розповіла, що коли дізналась про діагноз сина, життя змінилося кардинально, це для родини стало шоком. М'язова дистрофія Дюшена – важке генетичне захворювання.

В Україні можлива тільки підтримуюча терапія, але ми щиро віримо, що зможемо врятувати нашого сина за допомогою препарату "Елевідіс". Однак двома основними перешкодами для отримання ін'єкції є час і кошти. Оскільки цей препарат є найдорожчими ліками у світі,

– розповіла Оксана Зварун-Вінтонів.

Щодня хлопчик приймає низку препаратів, зокрема кортикостероїди, а також проходить комплекс реабілітаційних заходів. Жінка поділилася, що стикається з тим, що є дефіцит сертифікованих ліків. Організація "Дюшена України", яка об'єднала батьків, чиї діти мають такий діагноз, та лікарів, веде перемовини, щоб МОЗ подбало про таких дітей, надало можливість отримувати необхідні препарати в Україні.

"Тобто щоб ці дітки всі були на обліку і їх спеціалісти контролювали приймання кортикостероїдів і інших препаратів, які уже сертифіковані в Європі. Зараз там вводяться 2 препарати в межах державних програм ("Гівіностат" і "Воморолон"). Для наших дітей поки що ці ліки є недоступними в Україні", – констатувала Оксана Зварун-Вінтонів.

Акція заради порятунку на Говерлі

Ветеран, офіцер ЗСУ, засновник ветеранського об'єднання "Вовк" Мстислав Тарас розповів, що, дізнавшись про історію Данилка, вирішив допомогти зібрати кошти на ліки для нього. Він зазначив, що була мета привернути увагу українців, об'єднати їх навколо Данилка. Ухвалили рішення піднятися на Говерлу ветеранами Сил оборони й намалювати разом з митцями 2 картини в якості призів для учасників благодійного збору.

Акція на горі Говерла / Фото: Мстислав Тарас

Куля вражає завжди ціль, а мистецтво вражає серце. І тому ми такою акцією хотіли об'єднати всіх українців заради того, щоб все ж таки досягти цієї цілі і до жовтня зробити все можливе і неможливе для того, щоб зібрати бажану суму, щоб Данилко міг бігати, як ми, по горах і бути міцно здоровим,

– озвучив Мстислав Тарас.

Він додав, що українці об'єднуються і донатять. Каже, що бачить на екрані телефону, як кожної секунди хтось кидає чималі суми. Ветеран закликав небайдужих допомогти Данилку і анонсував захід з нагоди його 10-річчя.

"25 серпня в Данилка День народження, ми хочемо зробити першими в Україні, можливо, у світі таку подію. Ветерани зможуть допомогти йому вийти на гору Говерлу. Ми хочемо там разом з ним відсвяткувати його свято і показати всій Україні та світу, що ми сильні. Треба трохи вашої допомоги, щоб ми досягли до жовтня результату і отримали важливий укол. Хочемо прикладом Данилка на найвищій точці України довести, що нічого неможливого в цьому житті немає", – підсумував Мстислав Тарас.

До відома! За донат від 200 гривень можна стати учасником благодійного аукціону та виграти картину. Долучитися до збору можна за посиланням на банку або вказаним нижче QR-кодом. Номер картки банки: 4874 1000 2266 7300. Номер картки Приватбанку: 4149609049263744. Номер картки USD: 4149497539474991. Номер картки EUR: 5168745655070511.

Детальніше про благодійну ініціативу: дивіться у відео