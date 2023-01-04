Во Львовской области отец погибшего военного передал ВСУ три машины
Источник:Львовский областной ТЦК и СП
Отец павшего военнослужащего Степана Габруся, который погиб, защищая Украину, как и сын, как может, помогает государству выстоять и одержать победу в этой кровожадной войне. И пока в России родители отправляют детей на гибель ради новенькой "лады", он сам жертвует автомобили, чтобы спасти чужую жизнь.
Так, он как может, помогает ВСУ, а недавно приобрел для защитников Украины три автомобиля.
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Жертвенность народа Украины
Во львовском ТЦК и СП также сообщили, что благотворительность Василия автомобилями не заканчивается. Так, известно, что мужчина помогает в протезировании военных, потерявших конечности на фронте.
В то время как в России родители солдат оккупационных войск отправляют своих потомков на войну ради новенькой "лады", в Украине отец готов к невиданной жертвенности и патриотизму.
– подчеркнули в ТЦК.
Сохраняет жизнь защитникам
Сын Василия Степан погиб еще в апреле. Он был ветераном АТО, а после полномасштабного вторжения снова стал на защиту Украины. И именно на фронте он отдал за наше государство жизнь, что стало для родителей тяжелой болью и потерей.
"Если не смог уберечь сына, то сохраню жизнь другим защитникам. Наши дети — это наше будущее, а потому они стоят лучшего. Моего сына уже не вернуть, но есть другие, ради кого надо бороться на всех фронтах", – сказал отец павшего Героя. .
Поддержка украинцами защитников
- Недавно стало известно, что родители погибшего воина, 31-летнего Ярослава Палийчука, передали миллион гривен в "Вернись живым". Эти средства они собрали с продажи книги с рисунками сына, который был профессиональным художником-графистом, а также перечислили часть средств, полученных от государства.
- В конце 2022 года Благотворительный фонд "Вернись живым" вместе с ГУР МОУ и блогером Игорем Лаченковым открыли сбор на Black box. В фонде сообщили, что украинцы собрали 230 миллионов гривен, которые пойдут на то, чтобы снизить наступательный потенциал России.
- Помогают бороться с оккупантами и самые маленькие украинцы. Так, 21 декабря девочка из Прилук отрезала полметра своей роскошной косы, чтобы купить тактическую каску для военных, защищающих Родину под Бахмутом.