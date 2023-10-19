Запасы "света" и продовольствия: как жителям многоэтажек пережить блэкаут
Источник:"Вікна"
Хотя Украина в этом году гораздо лучше подготовлена для отпора российских атак, предусмотреть их влияние на энергосистему сложно. Поэтому не следует исключать сценарий блэкаутов.
Для жителей деревенских домов и загородных домов проще запастись "теплом" в период блэкаута: можно приобрести генератор или принести дрова. А вот что делать в этом случае жителям многоэтажек рассказал инструктор по выживанию Сергей Билоус.
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Какие вещи следует подготовить заранее
Поскольку блэкаут означает длительное отсутствие электричества, следует приобрести фонарики и запасные батареи к ним. Кроме того, следует купить газовую лампу для приготовления пищи. Также нужно сделать запасы пищи: это каши быстрого приготовления и разные консервы.
Если не будет электроэнергии, то может не стать и воды, а потому следует позаботиться о гигиенических средствах заранее, а именно сделать запас:
- влажных и сухих салфеток;
- мусорных пакетов, ведер.
Чтобы постоянно находиться на связи можно приобрести павербанки для мобильных телефонов и планшетов. Их следует держать хорошо заряженными.
Как обойтися без отопления
Во время блэкаута батареи – холодные, а, учитывая, что уже осень, и дальше температура будет все падать, в многоквартирных домах будет, мягко говоря, не очень комфортно. Потому эксперты советуют утеплить двери, окна и балконы в квартире. Это можно сделать с помощью теплосберегающей пленки, уплотнителей для окон, пенополиэтилена или скотча.
Блэкаут в Украине: какие прогнозы
- Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что в этом году Украина гораздо лучше подготовлена к атакам России по энергетическим объектам, чем в прошлом. Однако многое будет зависеть от количества и массированности вражеских ударов по энергосистеме.
- Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что продолжительность и количество отключений электроэнергии будет зависеть от обстрелов и погодных условий. Прошлогодняя зима была самая теплая за последние 200 лет, поэтому удавалось минимизировать отключение. Если погодные условия будут более суровыми, чем в прошлом году, то отключение света, вероятно, будет длиться 10 – 16 часов в течение суток. В 2022 году света в среднем не было 8 – 12 часов.
- В ГУР предупреждали, что Россия снова планирует погрузить украинцев во тьму.