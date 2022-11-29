Блекаут во Франковске может длиться недели, – Марцинков призвал готовиться к трудным временам

Жителей Украины готовят к сложным временам, связанным с массированными ракетными ударами со стороны России. Так, мэр Франковска предупредил о возможном длительном блекауте.

Это Руслан Марцинкив подчеркнул во время своего видеообращения 28 ноября. Мэр Ивано-Франковска отметил, что жителям города следует подготовиться к длительному отключению света.

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Блэкаут может быть затяжным

Очень важно, чтобы сейчас мы эту неделю максимально использовали, подготовились к полному блекауту. Не знаю когда это будет. Может быть, день. Может быть, два. Может быть, неделя. Возможно, две недели,

– подчеркнул Марцинкив.

Он отметил, что нужно будет подготовиться к тому, что электричества не будет. Кроме того, могут быть проблемы с газо-, водо-, а также теплоснабжением. Таковы, по словам городского головы, реалии войны, которую развязали россияне против украинцев.

Вода будет, но не всюду

Глава городского совета отметил, что в случае отключения электроэнергии в многоквартирные дома воду будут подавать с ограничениями. Ее будут получать жители первых 2 – 3 этажей. По этой причине в городе откроют пожарные гидранты, откуда можно набирать воду. Также он заверил, что питьевой водой людей обеспечат.

В то же время он отметил, что до сих пор есть жители и заведения, которые не до конца понимают всю сложность возникшей ситуации. Марцинкив в обращении подчеркнул, что неделя будет чрезвычайно сложной. Поэтому следует быть готовым, что ситуация в городе может ухудшаться.

Он попросил людей идти навстречу друг другу. Если у вас есть свет – помогите тем, у кого его нет. Например, чтобы зарядить мобильный телефон. В то же время, он призвал экономить электроэнергию и с пониманием отнестись к ограничениям.

Отсутствие света рождает новые вызовы

Так, во Львове и области жителям придется привыкать к новым реалиям. Свет теперь будут давать поочередно, но его не будет по 16 часов в сутки. Так, во Львовоблэнерго отметили, что будут выключать электроэнергию на 8 часов, после чего ее будут подавать на 4, а затем снова будут выключать на 8 часов.

Тем временем, одесского предпринимателя оштрафовали на 34 тысячи гривен. Случилось это потому, что он решил в эти непростые времена помочь людям работать. Мужчина обустроил хаб в собственном помещении, где за собственные же средства установил генератор. Но это не понравилось стражам порядка, которые и выписали штраф.

Между тем, в Офисе Президента рассказали об изменениях в обозначениях, которые нанесены на интерактивную карту "Пунктов Несокрушимости". Теперь на карте будут отображаться три категории таких пунктов: организованные ГСЧС и местными властями, бизнесом, а также заведения, которые могут работать в случае отключения света. Заметим, что в последних вы не сможете заряжать свои устройства.

В заключение рекомендуем жителям Киева установить приложение "Свет". С его помощью можно будет мониторить время отключения электроэнергии сразу в нескольких точках. Пока он доступен для устройств на iOS, но уже работают над разработкой аналога для Android.

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