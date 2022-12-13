В Одесской области мини-блэкаут: почему возникла сложная ситуация с электроэнергией

После последних ударов иранскими дронами в Одесской области очень сложная ситуация с электроэнергией. Фактически там произошел мини-блэкаут.

Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Ранее сообщалось о том, что возобновление электроснабжения в Одесской области не будут афишировать.

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В Одесской области всегда был дефицит

Корольчук отметил, что в Одесской области, как и в Киевской области, всегда был дефицит электроэнергии, поскольку в этих районах нет мощных генерирующих предприятий. Сюда поступает недостаточно для нормального функционирования такого количества предприятий потребностей бытовых потребителей. Одесская область через подстанции заживлена в Южноукраинскую АЭС и Ладыжинскую ТЭС.

Сложная ситуация. Если 24 ноября был все же контролируемый блэкаут, то есть, когда Укрэнерго сама отключила АЭС для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы в будущем. Вот уже подключили 9 последний энергоблок, кроме ЗАЭС, но все равно этого мало,

– заметил эксперт Института энергетических стратегий.

Корольчук о том, почему возникла сложная ситуация с электроэнергией в Одесской области: смотрите видео

Мини-блэкаут в Одесской области

Он продолжил, что в Одесской области сейчас мини-блэкаут. Да, это точечно, одна область, но преуменьшать значение не следует. В общем, можно объяснить почему россияне своей целью выбрали именно Одесскую область:

Еще один, разумеется, элемент давления на Украину по поводу переговоров.

Это регион, откуда работает зерновой канал, и это еще один элемент давления на мир, попытка остановить работу портов.

"Хотя повлиять можно лишь частично, потому что в любом случае даже мощные дизельные или газовые генераторы могут обеспечить деятельность портов. То есть фактически разгружать продукцию и чтобы дальше корабли шли своим маршрутом. Но в любом случае это все равно риск", – подчеркнул Корольчук.

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