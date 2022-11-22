На случай блэкаута: у Зеленского рассказали, что будет в "Пунктах несокрушимости"

Во время традиционного вечернего обращения 22 ноября Владимир Зеленский сообщил об открытии в Украине "Пунктов несокрушимости". Такие места предусмотрены для украинцев, которые долго находятся без электроснабжения.

Заместитель руководителя ОП сообщил, что после ряда поражений на фронте армия террористов хочет попасть в наше очевидное преимущество – сплоченность. Поскольку главная мишень террористов – объекты украинской энергетики, Украина готовится к разным сценариям.

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Чем обеспечат "Пункты несокрушимости"

Среди сценариев обеспечения украинцам альтернативного источника света и интернета по всей стране разворачивают Пункты Несокрушимости (ПН). По словам Тимошенко, это место, куда каждый сможет прийти в случае продолжительного отключения электроэнергии.

В таких Пунктах Несокрушимости, несмотря на отключение электроэнергии, предполагается наличие: тепла, воды, освещения, интернета, питания для мобильных, места отдыха, аптечки, обеспечения мам и детей. В планах оборудовать все пункты системами спутниковой связи Starlink.

Как отметил заместитель руководителя ОП, сейчас подготовили более 4 000 Пунктов Несокрушимости и их будет становиться все больше.

Кроме того, уже готов сайт с имеющимися ПН, где каждый может найти ближайший для себя. А бизнес, по этой же ссылке, сможет подать заявку для обустройства своего ПН.

Интерактивная карта с ПН / Скриншот

Также на интерактивной карте, кроме ПН, содержится информация о ближайших АЗС, аптеках и магазинах, которые будут работать на генераторах. По словам Тимошенко, на сайте можно найти ответы на все актуальные вопросы, касающиеся функционирования ПН.



В Украине откроют "Пункты несокрушимости" / Инфографика 24 канала

Возможен ли в Украине полный блэкаут

В Укрэнерго подчеркнули, что спрогнозировать вероятность полного блэкаута невозможно. Все зависит от того, какими будут новые массированные ракетные атаки, как сработает ПВО, куда попадут, какое состояние энергосистемы будет до этого.

Однако энергетики должны готовиться к разным сценариям, поэтому такой тоже не исключают. Однако добавляют, это не конец света. Блэкаут означает полное или существенное погашение энергосистемы, после которого начинается возобновление ее работы.

В Офисе Президента предупредили, что в случае блэкаута никуда уезжать не нужно. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко надеется, что полного блэкаута вообще не будет. Однако период, который может занять несколько дней, следует переждать.

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