На случай блэкаута: у Зеленского рассказали, что будет в "Пунктах несокрушимости"
Источник:Кирилл Тимошенко
Во время традиционного вечернего обращения 22 ноября Владимир Зеленский сообщил об открытии в Украине "Пунктов несокрушимости". Такие места предусмотрены для украинцев, которые долго находятся без электроснабжения.
Заместитель руководителя ОП сообщил, что после ряда поражений на фронте армия террористов хочет попасть в наше очевидное преимущество – сплоченность. Поскольку главная мишень террористов – объекты украинской энергетики, Украина готовится к разным сценариям.
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Чем обеспечат "Пункты несокрушимости"
Среди сценариев обеспечения украинцам альтернативного источника света и интернета по всей стране разворачивают Пункты Несокрушимости (ПН). По словам Тимошенко, это место, куда каждый сможет прийти в случае продолжительного отключения электроэнергии.
В таких Пунктах Несокрушимости, несмотря на отключение электроэнергии, предполагается наличие: тепла, воды, освещения, интернета, питания для мобильных, места отдыха, аптечки, обеспечения мам и детей. В планах оборудовать все пункты системами спутниковой связи Starlink.
Как отметил заместитель руководителя ОП, сейчас подготовили более 4 000 Пунктов Несокрушимости и их будет становиться все больше.
Кроме того, уже готов сайт с имеющимися ПН, где каждый может найти ближайший для себя. А бизнес, по этой же ссылке, сможет подать заявку для обустройства своего ПН.
Также на интерактивной карте, кроме ПН, содержится информация о ближайших АЗС, аптеках и магазинах, которые будут работать на генераторах. По словам Тимошенко, на сайте можно найти ответы на все актуальные вопросы, касающиеся функционирования ПН.
В Украине откроют "Пункты несокрушимости" / Инфографика 24 канала
Возможен ли в Украине полный блэкаут
- В Укрэнерго подчеркнули, что спрогнозировать вероятность полного блэкаута невозможно. Все зависит от того, какими будут новые массированные ракетные атаки, как сработает ПВО, куда попадут, какое состояние энергосистемы будет до этого.
- Однако энергетики должны готовиться к разным сценариям, поэтому такой тоже не исключают. Однако добавляют, это не конец света. Блэкаут означает полное или существенное погашение энергосистемы, после которого начинается возобновление ее работы.
- В Офисе Президента предупредили, что в случае блэкаута никуда уезжать не нужно. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко надеется, что полного блэкаута вообще не будет. Однако период, который может занять несколько дней, следует переждать.
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