При этом важно соблюдать правила безопасной эксплуатации. В Министерстве внутренних дел напомнили базовые правила во избежание опасности.

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Что следует помнить во время работы с генератором

Среди главных рекомендаций следует отметить то, что пользоваться таким устройством стоит только на открытом воздухе. Также нужно наблюдать за тем, чтобы генератор всегда был сухим.

Очень важно время от времени делать перерывы в работе генератора.

В то же время ведомство советует покупать только сертифицированную продукцию, а также придерживаться всех инструкций. Следует ограничить доступ посторонним лицам и животным. Нельзя объединять генераторы в цепь.

Горючее рекомендуется хранить отдельно от генератора.

Правила использования генератора: смотрите видео

Что известно о состоянии энергосистемы Украины сейчас