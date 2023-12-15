При этом важно соблюдать правила безопасной эксплуатации. В Министерстве внутренних дел напомнили базовые правила во избежание опасности.
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Что следует помнить во время работы с генератором
Среди главных рекомендаций следует отметить то, что пользоваться таким устройством стоит только на открытом воздухе. Также нужно наблюдать за тем, чтобы генератор всегда был сухим.
Очень важно время от времени делать перерывы в работе генератора.
В то же время ведомство советует покупать только сертифицированную продукцию, а также придерживаться всех инструкций. Следует ограничить доступ посторонним лицам и животным. Нельзя объединять генераторы в цепь.
Горючее рекомендуется хранить отдельно от генератора.
Правила использования генератора: смотрите видео
Что известно о состоянии энергосистемы Украины сейчас
- 11 декабря стало известно, что в Украине существует угроза аварийных отключений света всего после нескольких дней мороза. Недавно в "Укрэнерго" предупредили о возможных проблемах в энергетике, призвав к экономии. Причиной этого снижение среднесуточной температуры до -4 градусов по Цельсию. Важным фактором является то, что энергосфера существует под давлением технических, военных и финансовых факторов.
- В целом, украинская энергосистема работает в штатном режиме. Однако повреждение соответствующих объектов в результате российских обстрелов привело к дефициту электроэнергии. На сегодня он составляет около 2%. По словам эксперта по энергетике центра Разумкова Максима Белявского, нужно понимать, что нам придется экономить электрическую энергию, чтобы помощи диспетчерам Укрэнерго и самой энергосистеме сбалансироваться.
- В ночь на 13 декабря враг атаковал Киев баллистическими ракетами. В ДТЭК сообщили, что в результате обстрела было обесточено 35 домов частный сектор. В то же время в Минэнерго сообщили, что всего за сутки из-за непогоды обесточено 247 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях.