При цьому важливо дотримуватися правил безпечної експлуатації. У Міністерстві внутрішніх справ нагадали базові правила, щоб уникнути небезпеки.

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Що варто пам'ятати під час роботи з генератором

Серед головних рекомендацій варто виокремити те, що користуватися таким пристроєм варто лише на відкритому повітрі. Також потрібно спостерігати за тим, аби генератор завжди був сухим.

Надзвичайно важливо час від часу робити перерви у роботі генератора.

Водночас відомство радить купувати лише сертифіковану продукцію, а також дотримуватися усіх інструкцій. Варто обмежити доступ стороннім особам та тваринам. Заборонено об'єднувати генератори у ланцюг.

Пальне рекомендовано зберігати окремо від генератора.

Правила використання генератора: дивіться відео

Що відомо про стан енергосистеми України зараз