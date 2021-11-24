"Блиц-операция": назвали стратегический объект Украины, который может захватить Россия

Эксперты считают, что Россия вряд ли решится на полномасштабную войну против Украины. Однако на блиц-операцию Москва может пойти – для того, чтобы захватить несколько важных объектов, таких, как Северокрымский канал и водохранилище.

Об этом сообщил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

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Беларусь не играет ключевую роль

Беларусь для России, считает Марюс Лауринавичюс, не играет ключевой роли, так как Москва вполне может вести войну и без участия Минска.

Беларусь как территория представляет угрозу для Украины, атака оттуда тоже может произойти. Но если Россия задумает военную авантюру против Украины, ввяжется в полномасштабную войну, то сколько километров до Киева – не самое главное,

– отметил аналитик.

Кремль пока к полномасштабной войне с Украиной не готов, однако на "блиц-операцию" может пойти. Например, для того, чтобы захватить Северокрымский канал и водохранилище.

По мнению эксперта, Россия скорее готовится к войне с НАТО, чем с Россией.

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