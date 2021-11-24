"Блиц-операция": назвали стратегический объект Украины, который может захватить Россия
Источник:Апостроф
Эксперты считают, что Россия вряд ли решится на полномасштабную войну против Украины. Однако на блиц-операцию Москва может пойти – для того, чтобы захватить несколько важных объектов, таких, как Северокрымский канал и водохранилище.
Об этом сообщил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.
Важно Военачальники США и России провели переговоры: речь шла об Украине
Беларусь не играет ключевую роль
Беларусь для России, считает Марюс Лауринавичюс, не играет ключевой роли, так как Москва вполне может вести войну и без участия Минска.
Беларусь как территория представляет угрозу для Украины, атака оттуда тоже может произойти. Но если Россия задумает военную авантюру против Украины, ввяжется в полномасштабную войну, то сколько километров до Киева – не самое главное,
– отметил аналитик.
Кремль пока к полномасштабной войне с Украиной не готов, однако на "блиц-операцию" может пойти. Например, для того, чтобы захватить Северокрымский канал и водохранилище.Интересно! По мнению эксперта, Россия скорее готовится к войне с НАТО, чем с Россией.
Читайте также Война – единственная возможная форма существования путинизма
Что известно о накоплении российских войск на украинской границе:
- Первыми о накоплении российских войск возле украинской границы сообщили иностранные СМИ. Впоследствии данные подтвердила американская разведка.
- Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что атака может произойти уже в январе – феврале 2022 года.
- Исследователи говорят, что зимой концентрация войск России будет больше, чем весной 2021 года.