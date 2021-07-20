Жыве Беларусь, – госсекретарь США Блинкен после переговоров с Тихановской

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская сейчас находится в США с рабочим визитом. У нее был запланирован ряд встреч в Государственном департаменте и Белом доме.

Так, 19 июля политик провела переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, его заместительницей по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Чолле.

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О чем говорили стороны

Во время этих встреч стороны обсудили ряд вопросов, в частности "захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованной режимом нелегальную миграцию в Литву как попытку отомстить ЕС".

Светлана Тихановская также призвала Соединенные Штаты:

принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ;

поддержать гражданское общество;

усилить экономическое давление на режим;

синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.

Дать сигнал России, что она может играть конструктивную роль в решении кризиса в Беларуси, тогда Лукашенко не будет ставить под сомнение суверенитет Беларуси и безопасность целого региона,

– добавляют у Тихановской.

Живет Беларусь, – Энтони Блинкен

Энтони Блинкен после встречи со Светланой Тихановской на своей странице в твитере отметил, что вместе с Викторией Нуланд они поздравили белорусскую оппозиционерку в Государственном департаменте.

Мы обсудили выход из политического кризиса: освобождение всех политических заключенных, инклюзивный диалог и новые выборы. Жыве Беларусь!

– написал дипломат.