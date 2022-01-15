Блинкен и Боррель пообщались по телефону: говорили об Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Во время разговора они обсудили ситуацию вокруг Украины из-за угрозы российского вторжения.

Энтони Блинкен и Жозеп Боррель обсудили возможные меры по противодействию России в случае ее вторжения в Украину. Госсекретарь США заявил, что действия Кремля вызывают тревогу.

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Блинкен и Боррель обсудили координацию своих действий

Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС обсудили координацию своих действий с НАТО и европейскими партнерами из-за российской угрозы. Общие меры должны стать общим ответом на агрессию Кремля в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Энтони Блинкен подчеркнул, что дальнейшая агрессия Кремля будет иметь серьезные последствия. Они будут быстрыми, жесткими и скоординированными.

На своей странице в твиттере Жозеп Боррель заявил, что рассказал госсекретарю США о результатах состоявшейся 14 января неформальной встречи глав МИД Евросоюза. Дипломат также отметил координацию совместных действий с американскими партнерами.

Угроза российского вторжения в Украину: последние новости

О возможности полномасштабной российской агрессии против Украины говорят еще с октября 2021 года. С тех пор Россия стягивает свои войска к нашим границам.

Из-за угрозы вторжения разговоры о членстве Украины в НАТО стали еще более актуальными. Однако в декабре 2021 года в Кремле решили выдвинуть ультиматум Альянса в виде "гарантий безопасности". Россия требует от НАТО не принимать новых членов, включая Украину.

Так называемые "гарантии безопасности" являлись объектом обсуждения во время переговоров с США, НАТО и ОБСЕ, которые проходили с 10 по 13 января 2022 года. Однако в Кремле эти переговоры назвали провальными.

По данным разведки США, Россия планирует провокации, которыми хочет оправдать цель своего вторжения. По некоторым данным, Кремль уже готовит соответствующую агентуру.

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