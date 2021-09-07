Блинкен будет свидетельствовать перед Сенатом США по Афганистану

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе даст показания в комитете Сената по международным отношениям. Как сообщают СМИ, будут говорить о выводе американских войск из Афганистана.

Скорее всего, Блинкен появится на заседании комитета 14 сентября. Пока в повестке дня – исключительно выступление госсекретаря США.

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Поговорят о переговорах Трампа и выводе войск Байденом

Комитет Сената по международным отношениям продолжит выполнять свою надзорную роль, проведя слушания по политике США в отношении Афганистана, включая неудачные переговоры Трампа с "Талибаном" и неудачное выполнение администрацией Байдена вывода войск США,

– ранее заявил сенатор Роберт Менендес.

В комитете обещают разобраться со всеми недостатками, а также выяснить, почему афганские силы национальной обороны сдались так быстро перед талибами.

Решение о выводе войск принял Дональд Трамп

Отметим, что решение о выводе войск США из Афганистана принял предшественник Байдена в должности Дональд Трамп. Именно Джо Байден объявил 31 августа о завершении 20-летней войны США и союзников по НАТО в Афганистане.

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Американские военные покинули Афганистан до 31 августа

Последний самолет с эвакуированными военными покинул Кабул поздно вечером 30 августа. Последним солдатом США, который находился на афганской территории, был генерал-майор Крис Донахью.