Швидше за все, Блінкен з'явиться на засіданні комітету 14 вересня. Поки що в порядку денному – виключно виступ держсекретаря США.

До теми "Талібан" відклав оголошення складу нового уряду в Афганістані

Поговорять про переговори Трампа та виведення військ Байденом

Комітет Сенату з міжнародних відносин продовжить виконувати свою наглядову роль, провівши слухання щодо політики США щодо Афганістану, включаючи невдалі переговори Трампа з "Талібаном" і невдале виконання адміністрацією Байдена виведення військ США,

– раніше заявив сенатор Роберт Менендес.

У комітеті обіцяють розібратись з усіма недоліками, а також з'ясувати, чому афганські сили національної оборони здались так швидко перед талібами.

Рішення про виведення військ ухвалив Дональд Трамп

Зазначимо, що рішення про виведення військ США з Афганістану ухвалив попередник Байдена на посаді Дональд Трамп. Саме Джо Байден оголосив 31 серпня про завершення 20-літньої війни США та союзників з НАТО в Афганістані.

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Американські військові покинули Афганістан до 31 серпня

Останній літак з евакуйованими військовими покинув Кабул пізно ввечері 30 серпня. Останнім солдатом США, який перебував на афганській території був генерал-майор Кріс Донахью.