Блинкен и Лавров договорились о двусторонней встрече на следующей неделе, однако есть условие
Источник:брифинг Джен Псаки
На Совбезе ООН госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД России Сергею Лаврову встретиться в Европе. В Кремле в свою очередь назначили дату переговоров.
В Кремле предложили дату встречи 23 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился на эту дату.
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Каково условие Вашингтона
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча состоится уже на следующей неделе – 23 февраля. Однако для этого есть важное условие.
Он (Блинкен – 24 канал) принял приглашение и встретится со своим российским партнером в среду, если, конечно, они не начнут вторжение
– подчеркнула Псаки.
Сейчас Энтони Блинкен находится в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. Впервые за более чем 20 лет России нет среди участников.
Ситуация с безопасностью в Украине: главное
- Россия заявляет о том, что отводит часть войск от украинских границ. Однако в Пентагоне убеждают, что Кремль наоборот усиливает свои позиции.
- Боевики на Донбассе с утра 17 февраля активно открывают огонь по украинским позициям. Всего за двое суток российские наемники более 110 раз нарушили режим тишины.
- В то же время российские наемники объявили об "эвакуации" мирного населения. Жителей оккупированных территорий хотят вывести в Ростовскую область.
Больше об эвакуации в выпуске "На эту минуту": смотрите видео