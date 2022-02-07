Блинкен не исключает предоставления особого статуса Донбассу: но есть условие

В Госдепе США высказались о вероятности предоставления Донбассу особого статуса. Там допускают, что Украина может быть готова к такому шагу при определенных условиях.

А именно – если будет необходима последовательность реализации Минских соглашений. В этом убежден американский государственный секретарь Энтони Блинкен, сообщает 24 канал.

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Подробнее о заявлении Блинкена

7 февраля чиновник США пообщался с журналистами после встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Он пояснил, что не исключает предоставления Донбассу особого статуса.

В Минских соглашениях говорится об этом. Думаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед,

– предположил Блинкен.

При этом, госсекретарь раскритиковал Москву. Мол, не видно, чтобы российская сторона продвигалась в плане большинства своих обязательств по выполнению минских договоренностей.

Позиция украинского МИД

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил особый статус для Донбасса на условиях России, то есть с так называемым "правом вето". Ведь в таком случае регион смог бы блокировать стратегические решения Украины. Глава ведомства подчеркнул, что наше государство готово работать над реализацией минских соглашений. Но, по его словам, сосредоточиться нужно прежде всего на вопросах безопасности, а уже потом обсуждать политическую часть.

США не будут навязывать особый статус Донбассу

В декабре 2021 года Associated Press писало, что США якобы могут давить на Украину, чтобы добиться автономии части Донбасса. Зато у Зеленского отметили, что анонимные источники, на которые ссылается агентство – "очень ненадежный фундамент, чтобы составлять мнение". Впоследствии советник главы ОП Алексей Арестович заверил, что Вашингтон не будет навязывать "особый статус" Донбассу. Мол, там только будут давать рекомендации.

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