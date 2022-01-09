Блинкен обсудил с Боррелем скопление войск России на границах Украины

Энтони Блинкен 8 января провел телефонный разговор с Жозепом Боррелем. Дипломаты обсудили скопление российских войск возле границ Украины.

Государственный секретарь США и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнули, что любая дальнейшая российская военная агрессия против украинского государства "будет иметь массовые последствия" и "приведет к жесткой реакции".

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О чем еще говорили дипломаты

Энтони Блинкен и Жозеп Боррель также:

обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические отношения после предложений, представленных Москвой относительно ее взглядов на договоренности о безопасности в Европе.

сделали акцент на длительном партнерстве Соединенных Штатов и Евросоюза, общих обязательствах по трансатлантической безопасности и противостоянии общим вызовам безопасности.

Войска России возле границ Украины

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В последний раз Энтони Блинкен и Жозеп Боррель проводили переговоры в декабре 2021 года. Тогда дипломаты обсуждали поддержку Украины на фоне агрессии России.