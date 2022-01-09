Блинкен обсудил с Боррелем скопление войск России на границах Украины
9 января 2022 , 08:52Читати новину українською
Источник:Госдеп США
Энтони Блинкен 8 января провел телефонный разговор с Жозепом Боррелем. Дипломаты обсудили скопление российских войск возле границ Украины.
Государственный секретарь США и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнули, что любая дальнейшая российская военная агрессия против украинского государства "будет иметь массовые последствия" и "приведет к жесткой реакции".
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О чем еще говорили дипломаты
Энтони Блинкен и Жозеп Боррель также:
- обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические отношения после предложений, представленных Москвой относительно ее взглядов на договоренности о безопасности в Европе.
- сделали акцент на длительном партнерстве Соединенных Штатов и Евросоюза, общих обязательствах по трансатлантической безопасности и противостоянии общим вызовам безопасности.
Войска России возле границ Украины
- Еще в октябре 2021 года в западных СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. ГУР подтвердило это, уточнив, что враг может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Мир обещает Москве мощные санкции в случае агрессии в отношении Украины – под удар попадет газопровод "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Кремль пытается шантажировать международное сообщество через ультиматумы США и НАТО и обнародование перечня "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса.
- Алексей Данилов сообщил, что российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года. Он убежден, что вероятность вторжения низкая.