Державний секретар США та верховний представник Євросоюзу в закордонних справах і політиці безпеки підкреслили, що будь-яка подальша російська військова агресія проти української держави "матиме масові наслідки" та "призведе до жорсткої реакції".
Читайте також Як США відповість Росії у разі її вторгнення в Україну: NYT опублікував деталі
Про що ще говорили дипломати
Ентоні Блінкен і Жозеп Боррель також:
- обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні відносини після пропозицій, представлених Москвою щодо її поглядів на домовленості про безпеку в Європі.
- наголосили на тривалому партнерстві Сполучених Штатів і Євросоюзу та спільних зобов'язаннях щодо трансатлантичної безпеки і протистояння спільним викликам безпеки.
Війська Росії біля кордонів України
- Ще в жовтні 2021 року в західних ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. ГУР підтвердило це, уточнивши, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.
- Світ обіцяє Москві потужні санкції у випадку агресії щодо України – під удар потрапить газопровід "Північний потік-2" та участь Росії у системі міжнародних платежів SWIFT.
- Кремль намагається шантажувати міжнародну спільноту через ультиматуми США та НАТО й оприлюднення переліку "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу.
- Олексій Данілов повідомив, що російських військ під українським кордоном зараз менше, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні 2021 року. Він переконаний, що ймовірність вторгнення низька.