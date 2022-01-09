Державний секретар США та верховний представник Євросоюзу в закордонних справах і політиці безпеки підкреслили, що будь-яка подальша російська військова агресія проти української держави "матиме масові наслідки" та "призведе до жорсткої реакції".

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Про що ще говорили дипломати

Ентоні Блінкен і Жозеп Боррель також:

обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні відносини після пропозицій, представлених Москвою щодо її поглядів на домовленості про безпеку в Європі.

наголосили на тривалому партнерстві Сполучених Штатів і Євросоюзу та спільних зобов'язаннях щодо трансатлантичної безпеки і протистояння спільним викликам безпеки.

Зверніть увагу! Востаннє Ентоні Блінкен і Жозеп Боррель проводили перемовини у грудні 2021 року. Тоді дипломати обговорювали підтримку України на тлі агресії Росії.

Війська Росії біля кордонів України

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