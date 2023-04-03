Блинкен не пошел на шантаж Лаврова: как Россия хотела использовать арест американского журналиста

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Сергеем Лавровым. Это первое их общение с июля 2022 года. Поводом для разговора стало задержание журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России. ФСБ обвинило его в шпионской деятельности.

Политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчян считает, что Россия использовала ситуацию с задержанием американского репортера для того, чтобы Лавров мог поговорить с Блинкеном. Об этом он рассказал 24 Каналу. Однако, по его словам, об Украине во время этой беседы принципиально не говорилось.

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В Москве началась паника

По мнению аналитика, именно Блинкен не захотел говорить об Украине с Лавровым.

Когда The Wall Street Journal призвал президента США изгнать всех российских дипломатов и корреспондентов из США, в Москве началась паника. Орда начала волноваться. И сейчас Блинкен не говорил об Украине, потому что США на такой шантаж России не пойдет,

– предположил он.

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Гершковича отпустят. Не знаю когда, возможно, 1 – 2 месяца подержат. Блинкен ясно объяснил Лаврову, если Россия будет долго держать журналиста, США может арестовать многих российских корреспондентов, а затем устроят их обмен. Блинкен объяснил Лаврову, что имеет определенные шаги в этом направлении,

– уверен он.

По словам Армена Чибухчана, Лаврову также пояснили, если Россия задержала Гершковича только для того, чтобы состоялся разговор с США, они могут поговорить. Но разговор будет только о том, как и когда Россия отпустит журналиста The Wall Street Journal.

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