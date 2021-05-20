Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. 19 мая они встретились в Рейкьявике, столице Исландии.
Важно Нас не бросят и спасут, – Рябошапка сказал, что означает визит Блинкена в Украину
Туда чиновники прибыли, чтобы принять участие в министерском заседании Арктического совета. Это межправительственный форум, который занимается вопросами стран и коренных народов Арктики.
Блинкен заявил, что США хотят "предполагаемых и стабильных отношений с Россией". Мол, это будет хорошо не только для народов этих стран, но и в целом для всего мира.
Лавров поблагодарил за инициативу о встрече в Рейкьявике и подчеркнул, что двусторонние отношения между США и Россией важны. Впрочем, стоит "разобраться, что дальше с ними делать дальше".
По словам российского министра, страны расходятся в оценке международной ситуации и подходах к задачам, которые необходимо решать для ее нормализации.
Когда дело доходит до этих разногласий... Если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров и союзников, мы ответим. Байден говорил это Путину,
– подчеркнул Блинкен.
В то же время, как добавил чиновник, американский президент продемонстрировал, что не заинтересован в эскалации конфликта. Однако он будет защищать интересы своей страны.
Обострение отношений России и США: основное
- В середине апреля из США выслали 10 российских дипломатов и запретили американским инвесторам покупать облигации госдолга России.
- В ответ Россия объявила персонами нон грата 10 американских дипломатов из США. Действия Вашингтона там назвали "безосновательными".
- Байден подчеркнул, что Белый дом нацелен работать вместе с русскими. Однако при условии, что это будет отвечать взаимным интересам стран.
- Сейчас Вашингтон и Москва договариваются о встрече Байдена и Путина. По словам Блинкена, она может произойти в ближайшее время.