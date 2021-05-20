Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. 19 мая они встретились в Рейкьявике, столице Исландии.

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Туда чиновники прибыли, чтобы принять участие в министерском заседании Арктического совета. Это межправительственный форум, который занимается вопросами стран и коренных народов Арктики.

Блинкен заявил, что США хотят "предполагаемых и стабильных отношений с Россией". Мол, это будет хорошо не только для народов этих стран, но и в целом для всего мира.

Лавров поблагодарил за инициативу о встрече в Рейкьявике и подчеркнул, что двусторонние отношения между США и Россией важны. Впрочем, стоит "разобраться, что дальше с ними делать дальше".

По словам российского министра, страны расходятся в оценке международной ситуации и подходах к задачам, которые необходимо решать для ее нормализации.

Когда дело доходит до этих разногласий... Если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров и союзников, мы ответим. Байден говорил это Путину,

– подчеркнул Блинкен.

В то же время, как добавил чиновник, американский президент продемонстрировал, что не заинтересован в эскалации конфликта. Однако он будет защищать интересы своей страны.

Обратите внимание! Встреча состоялась на фоне напряженности между странами. К ней привели, в частности, российские войска на границе с Украиной и причастность России к кибератакам на США.

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