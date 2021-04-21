Россия объявила персонами нон грата 10 дипломатов из США
Министерство иностранных дел России высылает 10 американских дипломатов. Они должны покинуть Россию до 22 мая.
Источник:МИД России
Что заявили в МИД России
Соответствующую ноту вручили заместителю посла США 21 апреля. Ранее сообщалось, что его вызвали в российское министерство, однако причины не называли.
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Такая мера является "зеркальным" ответом на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персонами нон грата,
– отметили в российском министерстве.
Там добавили, что в ближайшее время Москва одобрит дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД от 16 апреля комплекса мероприятий. Говорится об ответе на последнюю "волну незаконных антироссийских санкций США".
Главное о дипломатическом скандале
- 15 апреля Президент США Джо Байден ввел санкции против России. Они предусматривают выдворение 10 представителей российской дипломатической миссии. Все потому, что Штаты заподозрили, что среди россиян есть представители спецслужб.
- В ответ Москва порекомендовала американскому послу Джону Салливану и еще 10 дипломатам вернуться домой для консультаций с Администрацией Байдена.
- Кроме того, Россия также запретила въезд в страну 6 высокопоставленным чиновникам США. В списке оказались американский генпрокурор, министр внутренней безопасности, директор Нацразведки и другие. Кремль обвинил их в якобы "антироссийской деятельности".
- Посол США сначала говорил, что не уедет из России. Однако впоследствии он все же решил вернуться в Штаты для консультаций с Вашингтоном. Позже Салливан планирует вернуться в Москву.
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