Министерство иностранных дел России высылает 10 американских дипломатов. Они должны покинуть Россию до 22 мая.

Что заявили в МИД России

Соответствующую ноту вручили заместителю посла США 21 апреля. Ранее сообщалось, что его вызвали в российское министерство, однако причины не называли.

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Такая мера является "зеркальным" ответом на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персонами нон грата,

– отметили в российском министерстве.

Там добавили, что в ближайшее время Москва одобрит дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД от 16 апреля комплекса мероприятий. Говорится об ответе на последнюю "волну незаконных антироссийских санкций США".

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