Про це американський держсекретар Ентоні Блінкен заявив під час зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. 19 травня вони зустрілися у Рейк'явіку, столиці Ісландії.

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Туди посадовці прибули, аби взяти участь у міністерському засіданні Арктичної ради. Це міжурядовий форум, який займається питаннями країн та корінних народів Арктики.

Блінкен заявив, що США прагнуть "передбачуваних та стабільних відносин з Росією". Мовляв, це буде добре не лише для народів цих країн, але й загалом для усього світу.

Лавров подякував за ініціативу щодо зустрічі у Рейк'явіку й наголосив, що двосторонні відносини між США та Росією є важливими. Втім, варто "розібратися, що далі з ними далі робити".

За словами російського міністра, країни розходяться в оцінці міжнародної ситуації та підходах до завдань, які необхідно вирішувати для її нормалізації.

Коли справа доходить до цих розбіжностей… Якщо Росія буде діяти агресивно проти нас, наших партнерів та союзників, ми відповімо. Байден говорив це Путіну,

– підкреслив Блінкен.

Водночас, як додав чиновник, американський президент продемонстрував, що не зацікавлений в ескалації конфлікту. Проте він захищатиме інтереси своєї країни.

Зверніть увагу! Зустріч відбулася на тлі напруженості між країнами. До неї призвели, зокрема, російські війська на кордоні з Україною й причетність Росії до кібератак на США.

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