ПВО, соглашение по безопасности и саммит мира: Зеленский озвучил темы для переговоров с Блинкеном

Госсекретарь США прибыл в Украину. Президент Владимир Зеленский озвучил вопросы, которые будут затронуты в ходе переговоров с Энтони Блинкеном.

Во вторник, 14 мая, глава государства акцентировал на важности поставки систем ПВО со стороны США для защиты Харьковской области после приезда Энтони Блинкена. Кроме того, Зеленский отметил обсуждение соглашения по безопасности с Вашингтоном. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на брифинг.

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Переговоры Блинкена и Зеленского

Вспомнил украинский лидер и о подготовке к мирному саммиту, который состоится в июне. Однако, очевидно, в приоритете пока – поставки вооружения для защиты неба и обсуждение договоренностей по безопасности с Вашингтоном.

Во-первых, решение по пакету – для нас является ключевым, чтобы он прибыл как можно скорее. Во-вторых, противовоздушная оборона. Это самый большой наш дефицит. Я думаю, что это самая большая проблема. Нам надо два Patriot для Харьковской области,

– сказал Зеленский.

В то же время представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что часть американской помощи уже прибыла в Украину, а другая часть – еще в пути, она позволит изменить ситуацию. Собственно, речь идет о программах из 60-миллиардного пакета поддержки.

Перед нами стоит ряд важнейших вопросов на предстоящие месяцы, и мы хотим быть уверены, что вместе со многими другими партнерами, мы сделаем эти следующие месяцы успешными. Мы справимся с проблемами, которые мы имеем, и что мы преодолеваем их все и делаем это вместе,

– констатировал Блинкен.

Больше о приезде госсекретаря США

Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая с необъявленным визитом. Как отмечали в издании Reuters, чтобы продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов Америки с Украиной на фоне обострения ситуации на Харьковщине.

Продолжаются ожесточенные бои в районе города Волчанск, что на севере Харьковской области, но ВСУ удалось заблокировать врага на рубежах. Также, по словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне готовят наступление на Сумщину.

Это уже четвертый визит Блинкена в Украину с начала большой войны в 2022 году. Вероятно, госсекретарь встретится и с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Президент Украины надеется, что Соединенные Штаты помогут Киеву привлечь к участию в Саммите мира максимально большое количество стран. Пройдет мероприятие в Швейцарии 15 и 16 июня 2024 года. Представителей России не будет на переговорном процессе.