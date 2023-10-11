Обсудят три вопроса, – посол Израиля в Украине о визите Блинкена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Иорданию 11 – 13 октября, где встретится с чиновниками. Во время визита будут обсуждаться и решать ряд важных вопросов относительно мира в Израиле.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал 24 Каналу, какие ожидания от визита и какие задачи ставит перед собой Блинкен. По его мнению, ХАМАС развязал войну против Израиля с целью уничтожение евреев.

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Цель визита

Визит американского высокопоставленного чиновника в Израиль это прежде всего проявление солидарности и поддержки стране. Конечно, будут обсуждаться конкретные вопросы безопасности Израиля, американской помощи и освобождения заложников.

В настоящее время в руках террористов находятся более ста израильтян, в том числе женщины и дети. Освобождение заложников – это один из самых острых вопросов, стоящих перед Израилем. Боевики ХАМАС насильно удерживают и жители других стран, в том числе Соединенных Штатов.

Армия обороны Израиля и МИД страны обнародовали список государств и граждан, убитых, захваченных или пропавших без вести. Число захваченных израильтян и иностранных граждан превышает 200 человек.

"Для США это очень важный вопрос. Мы будем делать все для того, чтобы освободить заложников. Как это произойдет, пока не могу сказать", – сказал Бродский.

Израиль приступил к контртеррористической операции. Сейчас ЦАХАЛ занимается уничтожением инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа. Впрочем, вопрос заложников однозначно стоит одним из первых в повестке дня как израильского руководства, так и Соединенных Штатов.

С какой целью Блинкен едет в Израиль и какие вопросы будет решать: смотрите видео

Как остановить масштабирование терроризма

Израиль в одиночку не справится с угрозой террора. Израильтяне могут восстановить свою безопасность и победить террористов, но глобально с угрозой террора мир сможет справиться только вместе.

Я призываю все страны, в том числе и Украину, объявить ХАМАС террористической организацией, как это сделал Европейский Союз и многие другие страны. Я думаю, что сейчас для этого не нужны никакие доказательства и аргументы. Все и так видно и понятно. Речь идет о террористах, полностью потерявших любой человеческий вид,

– отметил посол Израиля в Украине.

Сегодня как никогда важна международная поддержка борьбы с террором, и в этом смысле Израиль рассчитывает на Украину. Бродский поблагодарил украинцев и руководство страны за безоговорочную поддержку Израиля.

Украинцы в Израиле